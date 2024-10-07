中信反毒教育基金會辦國際研討會 為毒品司法處遇獻策

中國信託反毒教育基金會自2018年起，攜手產官學界辦理國際研討會，引進國際間的毒品處遇措施，為臺灣政策制定獻策。除了分享美國毒品司法處遇值得借鏡的地方外，也藉由國內許多專家學者共同攜手交流，為臺灣在實務運作上遇到的挑戰，尋找解方。

中信反毒教育基金會昨再度攜手法務部、衛福部、臺灣高等檢察署、臺灣毒品處遇政策研究學會、國家衛生研究院、臺灣成癮學會、美國毒品法庭專業人士協會（All Rise） 及美國司法部緝毒署教育基金會（DEAEF），共同舉辦「2024提升台灣毒品司法處遇成效」國際研討會，共超過340位專家及貴賓與會。

中信反毒教育基金會董事長辜仲諒出席時表示，成癮防制需要不斷的修正及調整，以及跨專業領域共同合作，集眾人之力才能達成，希望透過中信反毒教育基金會的力量協助政府，並結合產官學共同努力，建構屬於臺灣成癮防制的社群網絡平台。行政院政務委員林明昕會中特別感謝辜仲諒大力支持，自2018年起就開始引進國際間的毒品處遇措施，提供臺灣政府在政策制定上諸多的參考。

高檢署7月份在毒品再犯防制聯繫平台會議時提到，2019年通過修正「毒品危害防制條例」第24條，新增緩起訴多元處遇的法律授權後，緩起訴處分者於期滿後兩年內再犯比率，從31.9％下降至21.9％，顯示目前台灣的多元處遇反毒策略已略見成效。總統賴清德延續過去施政重點，發布新世代反毒行動綱領3.0，未來4年預計再投入新臺幣150億元，目標將臺灣人口終其一生曾經使用過非法藥物的人數比例下降至1％。

本次研討會還有一大亮點，為了提供毒品處遇政策明確的指引，臺灣毒品處遇政策研究學會在中信反毒教育基金會的支持下，將美國毒品法庭專業人士協會所發表的「Defining Drug Courts: The Key Components」一書，翻譯出版「定義毒品法庭：關鍵要素」中文版，於本次研討會正式發表，期待在這次台美的交流中，可以幫助臺灣更落實執行毒品多元處遇政策。