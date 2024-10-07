國3銜接台66線南下匝道勘驗達標 10月14日開放通車

台66線快速道路為桃園市大溪往來觀音的重要快速道路，也是銜接國道3號及國道1號重要橫向道路，雖北上匝道已通車，但民眾仍飽受南下塞車之苦。交通部高公局表示，日前南下銜接台66線系統匝道，已完成通車前勘驗與行車安全項目，預計10月14日下午3時開放通車。

高公局指出，台66線是桃園大溪往來觀音的重要快速道路，也是連接國1、國3重要橫向道路，但隨著桃園地區經濟發展快速成長，國3大溪路段與台66線的交通量大幅成長，每日有大量車流進出。

為改善大量車流進出問題，高公局在國3里程61k處增設南出、北入2隻系統匝道，以高架方式串連台66線，打通地方交通任督二脈，未來用路人將不用透過平面道路進行高速及快速道路間的專換，大幅減少號誌等待時間。

高公局表示，該工程計畫總計費為44.68億元，施工期間遭遇疫情、缺工缺料及台電特高壓管線、自來水管線遷移等施工障礙，施工團隊除配合調整施工優先順序外，更為了降低橋梁施工作用對路人的影響，沿112甲線及跨域國3路段，採用鋼箱梁吊裝施作橋梁，並利用夜間離峰時間進行交維改道施工，經歷4年多，才克服困難達成通車目標，日前已辦理通車前勘驗與行車安全，與行車安全、順暢相關項目均已完成，達到通車標準，預計10月14日下午3時開放通車。

高公局表示，此匝道通車後，施工團隊仍持續辦理橋下復舊與交維設施撤收工作，呼籲用路人依照交通指示牌面及限速小心駕駛，欲查詢最新通車資訊，可透過高速公路局全球資訊網（www.freeway.gov.tw）取得。