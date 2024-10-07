快訊

基隆市長罷免案電視說明會 戴璟安、謝國樑先禮後兵

教室前走廊談判！桃園高二生戀情遭介入刀刺濺血 2同學輕重傷

東南亞旅客不想去美國玩了 「這些原因」都讓他們退卻

國3銜接台66線南下匝道勘驗達標 10月14日開放通車

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
國3銜接台66線南下匝道已完成並達到通車前勘驗及行車安全項目標準，預計10月14日下午3時開放通車。圖／交通部高公局提供
國3銜接台66線南下匝道已完成並達到通車前勘驗及行車安全項目標準，預計10月14日下午3時開放通車。圖／交通部高公局提供

台66線快速道路為桃園市大溪往來觀音的重要快速道路，也是銜接國道3號及國道1號重要橫向道路，雖北上匝道已通車，但民眾仍飽受南下塞車之苦。交通部高公局表示，日前南下銜接台66線系統匝道，已完成通車前勘驗與行車安全項目，預計10月14日下午3時開放通車。

高公局指出，台66線是桃園大溪往來觀音的重要快速道路，也是連接國1、國3重要橫向道路，但隨著桃園地區經濟發展快速成長，國3大溪路段與台66線的交通量大幅成長，每日有大量車流進出。

為改善大量車流進出問題，高公局在國3里程61k處增設南出、北入2隻系統匝道，以高架方式串連台66線，打通地方交通任督二脈，未來用路人將不用透過平面道路進行高速及快速道路間的專換，大幅減少號誌等待時間。

高公局表示，該工程計畫總計費為44.68億元，施工期間遭遇疫情、缺工缺料及台電特高壓管線、自來水管線遷移等施工障礙，施工團隊除配合調整施工優先順序外，更為了降低橋梁施工作用對路人的影響，沿112甲線及跨域國3路段，採用鋼箱梁吊裝施作橋梁，並利用夜間離峰時間進行交維改道施工，經歷4年多，才克服困難達成通車目標，日前已辦理通車前勘驗與行車安全，與行車安全、順暢相關項目均已完成，達到通車標準，預計10月14日下午3時開放通車。

高公局表示，此匝道通車後，施工團隊仍持續辦理橋下復舊與交維設施撤收工作，呼籲用路人依照交通指示牌面及限速小心駕駛，欲查詢最新通車資訊，可透過高速公路局全球資訊網（www.freeway.gov.tw）取得。

桃園 觀音 高公局

延伸閱讀

斗六通虎尾高鐵聯絡道改善通車 汽機車分道更安全

南投83線新建曲冰明隧道 10月正式通車

國道標誌牌面鬆脫砸中轎車 駕駛：高公局認疏失「4螺絲只剩1個」

96萬鋼材賤賣16萬…高公局老約聘工涉貪 二審今判4年

相關新聞

東北季風來襲！北東雨炸2天最低溫僅20度 國慶日放晴

本周將受到首波東北季風影響，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周三前北東降雨機率高，尤其基隆北海岸、大台北山區、東北部有大雨或...

下班注意！午後雷陣雨轟中南部5縣市 警戒區曝光

午後雷陣雨持續，中央氣象署今下午4時35分，針對5縣市發布大雷雨即時訊息，警戒區域包含嘉義縣、台南市、南投縣、雲林縣、嘉...

新北增4例登革熱 侯友宜憂下雨積水容器增：清消不中斷

新北市今新增4例本土登革熱，分別在新店區2例、中和區2例，截至10月6日新北已累計64例。新北市長侯友宜今也到新店視察天...

九成的人不知道！不加糖非100%無糖 營養師盤點六種不加糖飲品迷思

在追求健康或是減脂期間，克制不了嘴饞想來杯飲料時，不少人會選擇「無糖」飲料，不過營養師李婉萍提醒，市面上的沒加糖不代表就是完全「無糖」的飲料，她在臉書粉絲專頁發布貼文列出六種市售飲品為例，提醒消費者要特別注意。

影／集、轉、探！蕭副總統宣導小黃帽計畫 為孩子打造友善交通環境

副總統蕭美琴今天呼籲民眾一同支持「小黃帽交通安全計畫」，為孩子們打造更友善的交通環境；她並提醒，駕駛與行人時刻謹記防範視...

中信反毒教育基金會辦國際研討會 為毒品司法處遇獻策

中國信託反毒教育基金會自2018年起，攜手產官學界辦理國際研討會，引進國際間的毒品處遇措施，為臺灣政策制定獻策。除了分享...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。