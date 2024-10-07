協助山陀兒災民 罰鍰繳納、車輛報廢等業務可延至後年

山陀兒颱風侵襲台灣，造成部分地區災情慘重，為照顧災區民眾權益，交通部公路局今公布受災民眾辦理公路監理業務權益照顧措施，只要持有機關出具的證明，包含補發汽機車駕照、辦理車輛報廢、車輛定檢、罰鍰繳納等業務，均可展延至明年4月30日止。

公路局今公布「1003山陀兒颱風受災民眾辦理公路監理業務權益照顧措施」，受災民眾只要持有村里長、警察局、派出所、鄉鎮市區公所或相關機關出具的證明，包含「補發汽機車駕照、行車執照、牌照登記書」、「辦理車輛報廢、繳註銷、停駛及號牌遺失或損壞」、「車輛定期檢驗」、「交通違規罰鍰繳納、裁罰及汽車燃料使用費繳納」、「職業駕駛執照審驗」等，均可展延至明年4月30日前向公路監理機關申辦。

公路局表示，另因颱風致車輛受損需辦理報廢、繳註銷、停駛者，汽車燃料使用費計徵至災損前1日止；辦理汽車修護者，憑汽車修理廠開具的證明文件，按修車日數減免之，民眾需在明年4月30日前提出申請。