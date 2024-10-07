旅客跟團遊克羅埃西亞險被丟包 觀光署將罰旅行社

有旅客跟團赴克羅埃西亞旅遊，卻因當地旅行社未收到壯遊旅行社的款項而被要求再付2000歐元。交通部觀光署今天指出，查證該旅行社確實未付款，將會依法開罰。

嘉市陳姓女子等27人參加壯遊旅行社的行程跟團到克羅埃西亞旅遊，4日欲離境卻被當地旅行社以未收到台灣的旅行社款項為由，要求每人再付2000歐元（約新台幣7萬元），團員墊付後化解危機，已通報品保協會處理。

對此，觀光署今天表示，今天前往該旅行社進行調查，經查旅行社確未支付全數款項予地接社，已影響該團旅客權益。

觀光署指出，後續將依消保法及發展觀光條例請旅行社陳述意見，並依法裁處，裁處金額將視其違規情形而定。

旅行業品質保障協會公關主委李奇嶽指出，已經陸續收到相關申訴，該旅行社目前除了克羅埃西亞的這一團外，沒有其他旅遊團在國外，後續還有沒出發的赴歐洲的2個團體，也不會出發。