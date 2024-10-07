東北季風影響8日起水氣增 國慶日天氣轉好

中央氣象署今天下午表示，明天起受到東北季風影響，水氣增加，北部及東北部氣溫稍微下降1到2度，9日白天後水氣減少，國慶日當天早晚偏涼，只有迎風面有零星短暫雨。

氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，未來1週主要受到東北季風影響，降雨趨勢以8日起到9日清晨水氣最多，之後水氣減少，12日水氣再度增加。

氣象署說，8日、9日北部及東北部氣溫稍下降，跟今天相比降低1到2度，約在攝氏26度到28度左右，水氣偏多，大台北山區及東北部地區陣雨、局部大雨或豪雨，桃園以北地區短暫陣雨、局部大雨。

氣象署表示，9日白天起水氣減少，桃園以北及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後其他山區及南部地區有局部短暫雷陣雨。

氣象署預測，10日至12日各地早晚稍涼，10、11日各地大多為多雲到晴，迎風面有零星短暫雨，午後中部山區及南部地區有局部短暫雷陣雨；12日水氣增加，基隆北海岸、大台北及東半部地區有局部短暫雨，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣象署指出，13日起東北季風減弱，13日、14日基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

至於位於關島附近海面的熱帶性低氣壓，氣象署說，有機會增強為今年第19號颱風百里嘉，但預期往日本海面移動，對台灣沒有直接影響，至於後續是否還有熱帶擾動生成，還需要再觀察。