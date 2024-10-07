快訊

基隆市長罷免案電視說明會 戴璟安、謝國樑先禮後兵

教室前走廊談判！桃園高二生戀情遭介入刀刺濺血 2同學輕重傷

東南亞旅客不想去美國玩了 「這些原因」都讓他們退卻

東北季風影響8日起水氣增 國慶日天氣轉好

中央社／ 台北7日電

中央氣象署今天下午表示，明天起受到東北季風影響，水氣增加，北部及東北部氣溫稍微下降1到2度，9日白天後水氣減少，國慶日當天早晚偏涼，只有迎風面有零星短暫雨。

氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，未來1週主要受到東北季風影響，降雨趨勢以8日起到9日清晨水氣最多，之後水氣減少，12日水氣再度增加。

氣象署說，8日、9日北部及東北部氣溫稍下降，跟今天相比降低1到2度，約在攝氏26度到28度左右，水氣偏多，大台北山區及東北部地區陣雨、局部大雨或豪雨，桃園以北地區短暫陣雨、局部大雨。

氣象署表示，9日白天起水氣減少，桃園以北及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後其他山區及南部地區有局部短暫雷陣雨。

氣象署預測，10日至12日各地早晚稍涼，10、11日各地大多為多雲到晴，迎風面有零星短暫雨，午後中部山區及南部地區有局部短暫雷陣雨；12日水氣增加，基隆北海岸、大台北及東半部地區有局部短暫雨，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣象署指出，13日起東北季風減弱，13日、14日基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

至於位於關島附近海面的熱帶性低氣壓，氣象署說，有機會增強為今年第19號颱風百里嘉，但預期往日本海面移動，對台灣沒有直接影響，至於後續是否還有熱帶擾動生成，還需要再觀察。

基隆 東北季風 氣象署

延伸閱讀

雨區擴大！12縣市大雨特報恐下到明天

北北基宜濕涼大雨來了 三張圖看本周降雨變化

北部雨又來了！賈新興：新北至宜花明恐有局部較大雨勢

北部東北部周二周三雨勢明顯恐有豪大雨 國慶日水氣減少

相關新聞

東北季風來襲！北東雨炸2天最低溫僅20度 國慶日放晴

本周將受到首波東北季風影響，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周三前北東降雨機率高，尤其基隆北海岸、大台北山區、東北部有大雨或...

下班注意！午後雷陣雨轟中南部5縣市 警戒區曝光

午後雷陣雨持續，中央氣象署今下午4時35分，針對5縣市發布大雷雨即時訊息，警戒區域包含嘉義縣、台南市、南投縣、雲林縣、嘉...

新北增4例登革熱 侯友宜憂下雨積水容器增：清消不中斷

新北市今新增4例本土登革熱，分別在新店區2例、中和區2例，截至10月6日新北已累計64例。新北市長侯友宜今也到新店視察天...

九成的人不知道！不加糖非100%無糖 營養師盤點六種不加糖飲品迷思

在追求健康或是減脂期間，克制不了嘴饞想來杯飲料時，不少人會選擇「無糖」飲料，不過營養師李婉萍提醒，市面上的沒加糖不代表就是完全「無糖」的飲料，她在臉書粉絲專頁發布貼文列出六種市售飲品為例，提醒消費者要特別注意。

影／集、轉、探！蕭副總統宣導小黃帽計畫 為孩子打造友善交通環境

副總統蕭美琴今天呼籲民眾一同支持「小黃帽交通安全計畫」，為孩子們打造更友善的交通環境；她並提醒，駕駛與行人時刻謹記防範視...

中信反毒教育基金會辦國際研討會 為毒品司法處遇獻策

中國信託反毒教育基金會自2018年起，攜手產官學界辦理國際研討會，引進國際間的毒品處遇措施，為臺灣政策制定獻策。除了分享...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。