參與道安駕訓違規肇事減少50％ 明年擴大補助每人最多2500元

交通部公路局自2019年起推行機車駕訓補助，去年再推道路安駕訓練補助，經統計，若同時參與道安駕訓，違規風險降低64％、事故風險降低51％，為此今年規畫擴大補助範圍，每人最多可補助2500元。交通部長陳世凱呼籲，所有欲考取機車駕照民眾盡量參加道安駕訓，若公路局補助預算不足，交通部將大力支持。

交通部公路局長陳文瑞說明，去年參與機車駕訓人數有3萬2140人，辦理駕訓班的家數有78家，道路安駕參與人數有2117人，辦理家數14家；今年1至9月參與機車駕訓人數有3萬7428人，增幅16.5％，今年整年將有逾4萬人參與，而辦理家數有93家，增幅19.2％，道路安駕有4945人，預估今年全年將有逾5000人參與，辦理家數有38家。

陳文瑞指出，道路訓練課程內容，主要針對機車常見事故肇因，規畫15項道路訓練科目，包含停讓行人、直線行駛、直線煞車、煞車訓練、路口視線受阻、左右轉、交岔路口訓練、8字型轉彎（S型）、坡道行駛、安全車距與大型車內輪差、變化車道、路邊起駛、預防路邊汽車突然開啟車門、無號誌路口。

陳世凱表示，數據顯示，有參加機車駕訓者，違規風險比未參加者降低59％、事故風險降低36％，若同時參加機車駕訓及道路安駕，其違規風險比未參加者降低64％、事故風險降低51％。陳世凱說，經16小時完善場內學術科訓練，可有效建立安全觀念；考照後實際上路訓練，可建立防禦駕駛觀念。

陳文瑞表示，由於今年民眾反映熱烈，明年將擴大補助。明年起，機車駕訓補助（學術科16小時）補助1300元、機車考照後安駕訓練（道訓3小時）補助1200元、道路訓練補助（道訓5小時、學習駕駛證）補助2500元。

針對實際上路路考情況，陳文瑞表示，要先完成道路訓練，各地道路考試路線規畫、考試項目都是先從駕訓班進行相關訓練，去年開始辦理實際上路道安駕訓，今年擴大辦理、參與人數從2117人增至4945人，實際辦理道路訓練的駕訓班也從13家增至38家。

陳世凱表示，鼓勵所有要考機車駕照的民眾，盡量參加機車駕訓，交通部有匡列預算，「我的態度是，希望大家都來參加，預算不足部分，交通部會大力支持公路局」，因為數據顯示，不論是違規或肇事比例，只要有參加訓練課程，降低比例均超過50%，成效極佳，若能幫助民眾交通安全問題，這些都是值得。