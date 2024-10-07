206個團體聯合發函 籲衛福部禁止所有加味菸

台灣拒菸聯盟除原本173個團體，再加入全國幼教家長聯合總會、新北市家長聯盟、杏陵醫學基金會、高雄市偏鄉與弱勢教育關懷協會等33個團體，共206個團體聯合發函建請衛福部將公告修訂為「除菸草原味外，禁止使用花香、果香、巧克力、薄荷及其他天然或人工調製口味之添加物。」且應遵照母法「行政院公布後1個月施行」。

政府預告訂定「菸品禁止使用之添加物」草案之公告，將於今日(10/7)預告期滿。由於加味菸是在菸品中添加各種口味而產生不同風味口感，以降低菸嗆味並增加風味，藉以吸引青少年及女性。

台灣拒菸聯盟等206個團體聯合並再分別發文，請衛福部回歸《菸害防制法》修法意旨和立法院朝野黨團協商決議，真正效法歐盟法令並依照WHO「禁止除菸草原味以外之加味菸品」原則，同時遵照《菸害防制法》規定「自本法公布後1個月內施行」，而非無限拖延後，又再放寬給予菸商18個月的緩衝期。

官員取巧 誤解WHO

衛福部於112年3月菸害防制法施行之際，提出預告禁止「花香、果香、巧克力及薄荷」4大類口味添加物，連其公布菸商最常添加的前10種口味都涵蓋不了，被質疑後表示將再議，結果拖延16個月後，於今(113)年父親節再次預告竟將「禁口味添加物」變成「禁27種添加物成分」。

如此不但為菸商加味菸品再大開方便之門，官員甚至誤解WHO意見，並與其稱多次諮詢的歐盟、美國作法背道而馳，而在備受質疑時又對立委與媒體說：「禁止添加物成分」是跟進美國、歐盟現況。

「台灣拒菸聯盟」對此結果感到震驚，除向立法院三黨黨團及提出「健康台灣」的賴清德總統陳情，更於預告期滿前聯合發文，提出具體建議。

台灣拒菸聯盟指出，衛福部稱與歐盟及美國召開會議討論，但衛福部不依照歐盟「2014/40/EU」指令「禁止除菸草原味以外的菸品」，還誤解WHO「降低菸品吸引力，要限制菸草口味」，其基本方式是「禁止包括『味道、氣味及其他感官屬性』」，另外，可加入一份「不受限制的」此類化合物清單，以便在新的科學見解需要新增化合物時，能夠進行調整。

學者：負面表列開巧門

中研院法律學研究所副研究員吳全峰指出，美國FD&C Act自2009年，便依據加味菸危害之實證研究，制定禁止加味菸規定，廣泛禁止菸品成分（包括煙霧）或組成（包括菸草、菸紙或濾嘴）存在任何人工或天然風味、草藥或香料（菸草味或薄荷味除外，但近來已提出修法禁止薄荷味）。

故美國禁止加味菸規範係採全面禁止風味之立法方式，法條所例示不得添加之風味亦是採「不受限制的」規範，納入（但不限於）草莓、葡萄、柳橙、丁香、肉桂、鳳梨、香草、椰子、甘草、可可亞、巧克力、櫻桃或咖啡等口味，以達到「全面禁止」加味菸之政策目的，排除加味菸作為增加菸品吸引力手段（尤其是對青少年）之負面影響。

台灣拒菸聯盟強調，今政府僅以負面表列方式列出禁用添加物清單，也就是不在清單上的都能使用，等於是大大放寬菸商的權利，根本無法有效達成全面禁止加味菸、排除菸品吸引力之菸害防制政策目的，且與歐盟、美國及WHO的菸害防制方向明顯牴觸。呼籲衛福部及時懸崖勒馬改正公告、確實保障年輕人健康。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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