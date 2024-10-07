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南方黑鮪國際會議召開 台灣2025年捕撈量可望維持

中央社／ 台北7日電

漁業署今天表示，南方黑鮪保育委員會（CCSBT）「第31屆延伸委員會（EC31）」會議7日起在台北舉行，2025年全球總可捕量有機會不變，台灣明年可望維持1468公噸年捕撈量。

農業部漁業署發布訊息指出，CCSBT「第31屆延伸委員會（EC31）」會議7至10日在台北晶華酒店舉行，包括台灣在內，有日本、澳洲、紐西蘭、韓國、印尼、南非等7個會員國，約70人參加，農業部由次長黃昭欽出席。

漁業署告訴中央社記者，上次CCSBT「第29屆延伸科學委員會（ESC）」會議9月2至5日在台北召開，圓滿落幕，由各會員國出席代表討論南方黑鮪（SBT）各項科學研究進展，經評估南方黑鮪資源現況，建議不調整2025年的全球總可捕撈量（TAC）管理建議。

CCSBT緊接著於10月3至5日及10月7至10日，在台北召開第19屆紀律委員會及第31屆延伸委員會（EC）會議。漁業署說，2024年至2026年TAC的管理建議已在2023年提出，這3年期間全球南方黑鮪每年TAC為2萬647公噸，只要維持不動，台灣2025年的捕撈量就會維持跟今年一樣的1468公噸。

漁業署指出，南方黑鮪主要作業漁場在印度洋，台灣還有捕撈量可以繼續作業，遠洋漁船今年11、12月會繼續捕撈。

漁業署補充，這次會議重點為修訂策略計畫、確定2025年南方黑鮪全球總可捕撈量（TAC）、修訂會員遵從及糾正措施，以及增修多項南方黑鮪漁業管理措施提案等，都與南方黑鮪產業利益息息相關。

另外，漁業署說明，自2008年起，為建立完善的南方黑鮪監控管理制度，CCSBT陸續通過漁船監控系統（VMS）、漁獲文件制度（CDS），以及漁船轉載制度等決議。

自2010年1月1日起，為有效監管南方黑鮪漁獲，漁獲文件制度（CDS）要求每尾捕獲的南方黑鮪必須繫上標籤，並逐尾測量體長與體重。2024年CCSBT開始發展電子監控（EM）及電子漁獲文件計畫（eCDS），期望藉此降低管理成本，並增加管理效能。

漁業署 監控 農業部

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