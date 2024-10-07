颱風後類鼻疽、登革熱恐升溫 疾管署醫界通函警示

山陀兒颱風後類鼻疽及登革熱等傳染病疫情風險上升，疾管署評估未來1個月是登革熱警戒期，尤其颱風後1週是病媒蚊孳生期，發布醫界通函呼籲醫師提高警覺，提醒民眾落實環境清潔。

山陀兒颱風襲台帶來強風豪雨，造成多處地區積水及淹水，衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞今天接受媒體聯訪時表示，雙北登革熱疫情持續，研判個案皆與中和新店群聚相關，未來1個月是警戒期，民眾應注意颱風、東北季風帶來降雨後，落實積水容器清潔，以免疫情反彈。

據疾管署數據，今年9月下旬至今本土登革熱個案累計67例，經研判均為新北新店中和群聚，其中新北新店區36例、新北中和區28例、花蓮1例、台北文山區1例、台北大同區1例，均感染登革病毒第2型，尚無重症或死亡個案，羅一鈞說，整起群聚疫情須監測至11月6日。

羅一鈞表示，10月仍為登革熱流行季節，目前白天氣溫適合病媒蚊活動及生長，流行風險高，就診病患如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等登革熱疑似症狀，甚至這次部分個案可能有腹瀉症狀，呼籲醫師提高通報警覺。

另外，颱風造成多處淹水，民眾清理家園可能接觸污水、污泥感染病菌，類鼻疽傳播風險上升，尤其今年凱米颱風後累計83例本土類鼻疽，其中14例死亡。羅一鈞提醒，糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者重症機率較高，如有發燒、胸痛、咳嗽等症狀應儘速就醫。

類鼻疽是第4類法定傳染病，致病原存在於土壤、水池及積水環境中，主要透過皮膚傷口接觸土壤或污水而感染，也可因吸入、食入塵土或污水而感染，颱風後帶來的強風豪雨會將土壤中的病原菌帶出地表，常造成吸入性感染，類鼻疽潛伏期平均為9天，短則數小時，長則達21天。