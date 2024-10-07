快訊

謝國樑：罷免是仇恨堆積 希望基隆更好、變成更有愛環境

南港67年透天賣9288萬 他嚇「不如移民日本」…內行曝內幕

聽新聞
0:00 / 0:00

九成的人不知道！不加糖非100%無糖 營養師盤點六種不加糖飲品迷思

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師提醒市售無加糖飲料也可能含不少糖。示意圖／ingimage
營養師提醒市售無加糖飲料也可能含不少糖。示意圖／ingimage

在追求健康或是減脂期間，克制不了嘴饞想來杯飲料時，不少人會選擇「無糖」飲料，不過營養師李婉萍提醒，市面上的沒加糖不代表就是完全「無糖」的飲料，她在臉書粉絲專頁發布貼文列出六種市售飲品為例，提醒消費者要特別注意。

李婉萍提醒，衛福部的法規中表示營養標示上的「糖」是指單醣與雙醣的總和，主要有葡萄糖、果糖、蔗糖、麥芽糖及乳糖，除了添加甜甜的糖，其實還有食物天然的糖，因此即使是「無加糖」但營養標示上看起來也會有許多糖。

她列舉六項商品為例：

一、無加糖堅果燕麥飲 118kcal 糖16.8g=6包糖

配料表中含有大量的燕麥粉，燕麥本身的澱粉就含有天然糖份。

二、無加糖優酪乳 119kcal 糖9.5g=3包糖

優酪乳是由牛奶發酵而成，喝起來有甜味就是因為牛奶的乳糖。

三、100%柳橙汁 132kcal 糖26g=8包糖

水果中含有高濃度的果糖，一瓶果汁等於兩顆柳丁也等於兩份水果，因此很容易一口氣喝過量，建議還是吃新鮮水果對身體最好。

四、無加糖高纖豆漿 162.8kcal 糖3.2g=1包糖

豆漿的原材料是黃豆，黃豆本身也是含有天然糖份，但有豐富的膳食纖維可以幫助穩定血糖。

五、全脂鮮乳 191.5kcal 糖13.9g=4包糖

鮮奶的糖來自於天然存在的乳糖 所以喝起來會有淡淡的甜味，其實不是額外添加的的糖。

六、無加糖高纖燕麥奶 222kcal 糖17.6g=6包糖

在製作過程中會使用酵素，將燕麥中的澱粉轉換為麥芽糖，雖然屬於澱粉類但好處是高纖維。

李婉萍提醒，雖然單看營養成份會覺得這些飲品糖份很高，但其實這些都是食物天然的糖，平日只要減少「精製糖」的攝取就沒問題。

含糖量 營養師

延伸閱讀

必瘦三原則！堅持幾步驟一定成功 營養師：這樣運動瘦更快

營養師激推「4種抗皺紋食物」必吃！大蒜上榜，吃了斑點也減少

「熱量炸彈」月餅熱量一次看 這類型吃1顆超慢跑至少2小時

你身體在發炎嗎？營養師列七症狀中三點就要注意：忽視恐減短壽命

相關新聞

台旅團遊克羅埃西亞險被丟包 觀光署要罰旅行社

嘉市陳姓女子等27人跟團到克羅埃西亞旅遊，卻被當地旅行社以未收到台灣的旅行社款項為由，要求每人再付2000歐元現金才能離...

東北季風來襲！北東雨炸2天最低溫僅20度 國慶日放晴

本周將受到首波東北季風影響，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周三前北東降雨機率高，尤其基隆北海岸、大台北山區、東北部有大雨或...

下班注意！午後雷陣雨轟中南部5縣市 警戒區曝光

午後雷陣雨持續，中央氣象署今下午4時35分，針對5縣市發布大雷雨即時訊息，警戒區域包含嘉義縣、台南市、南投縣、雲林縣、嘉...

台北PPP論壇登場 葉匡時盼更多企業投入長照產業

亞太公私合夥建設（PPP）發展協會為推動PPP項目理念，於今日舉辦第8屆「台北PPP論壇」，因應台灣明年進入超高齡社會，...

新北增4例登革熱 侯友宜憂下雨積水容器增：清消不中斷

新北市今新增4例本土登革熱，分別在新店區2例、中和區2例，截至10月6日新北已累計64例。新北市長侯友宜今也到新店視察天...

協助山陀兒災民 罰鍰繳納、車輛報廢等業務可延至後年

山陀兒颱風侵襲台灣，造成部分地區災情慘重，為照顧災區民眾權益，交通部公路局今公布受災民眾辦理公路監理業務權益照顧措施，只...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。