1至7月交通死亡桃園增34人表現最差 陳世凱：加強路口稽查

交通部今舉辦10月份道安記者會，交通部長陳世凱表示，今年1至7月道路交通事故有逾22萬件，30日死亡人數1687人，比去年同期減少102人，但以各縣市道安表現來看，桃園市30日死亡數增加34人表現最差。陳世凱表示，加強汽車停讓文化及路口稽查。

根據交通部統計，今年1至7月道路交通事故22萬5432件，相比去年同期減少1萬200件，減幅4.3％；受傷人數30萬393人，比去年同期減少1萬5410人，減幅4.9％；30日死亡人數1687人，比去年同期減少102人，減幅5.7％。

道路交通事故整體30日死亡部分，7月事故件事高達3萬2565件，比去年同期減少1186件；死亡人數253人，比去年同期增加33人，增幅15％；受傷人數4萬3011人，比去年同期減少2073人，減幅4.6％。

其中，7月機車事故死亡共183人，占全體72.3％，比去年同期140人增加43人，增幅30.7％；高齡者死亡數共105人，比去年同期91人增加14人，增幅15.4％。

交通部道安司長黃運貴分析，統計今年6、7月機車死亡肇因，包含恍神、緊張、 心不在焉分心駕駛，導致55死，占16.3％；闖紅燈直行釀16死，占4.7％；無號誌路口、支線道未讓幹線道先行釀，以及左轉未依規定釀分別釀15死。

而5至7月高齡死亡肇因，主要是因恍神、緊張、心不在焉分心駕駛，導致35人死亡，其次為車輛未依規定暫停讓行人先行，釀13死。

而1至7月各縣市道安表現與去年同期比較，30日死亡數以桃園市增加34人最多；行人死亡人數以新竹市增加10人最多。交通部路政及道安司長黃運貴說明，新竹縣行人死亡數主要是年初1至3月增加10人，主要是因高齡者違規穿越馬路、汽車行經路口沒有停讓行人導致，後續積極改善均已穩住，至於桃園部分，已請他們研提改善作為。

先前立委李彥秀指出，盤點歷年交通死亡事故總件數，台灣自008年起逐年下降，至2017年達到最低點，但2017年後事故件數又攀升，顯見交通部力推的車輛停讓行人政策不見成效。

對此，黃運貴說明，2017年前強力執行酒駕防制，因此達到最低點，但2017年後因整體人口數量增加、使用道路人數變多，因此事故件數也會變多；

陳世凱表示，這幾年道安議題相當受到關注，整體道路安全不管是建設、規範、觀念等都比過去還進步，日前台中發生客運不幸事件，他也指示相關單位針對客運及駕駛進行再教育，並徹底落實指差教育訓練，針對高風險業者，路口也會加強汽車停讓文化路口及稽查。

陳世凱提到，機車事故死亡在所有肇事率死亡率特別高，交通部將成立專案檢討，機車安全駕訓持續進行，明年擴大機車安全駕訓的補助名額，加強防禦觀念，降低肇事率。長者死傷機率也相對高，交通部將主動了解原因，啟動專案研究並到各縣市輔導，找出原因一一克服及協助。

另外，台中市今年1至7月交通死亡較去年減少26人，陳世凱說，台中市客運業者教育訓練徹底落實，台中市政府積極努力改善32處路口，交通部也會用更強大力量督促，各縣市也要自己督導自己。