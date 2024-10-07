快訊

2024年諾貝爾醫學獎得主出爐 美國兩學者共獲殊榮

下班記得帶傘！午後雷陣雨轟5縣市 警戒區域曝光

南極半島暖化一片綠油油 植被面積「驚人速度」擴張近14倍

交部道安：桃園死亡數較去年同期增34人 排名第1

中央社／ 台北7日電

交通部今天公布1到7月道安數據統計，其中以各縣市來看，桃園市30日死亡人數較去年同期大增34人，排名第1外，機車死亡人數較去年同期增19人也是各縣市最高。

交通部今天公布1到7月道安數據統計，事故總件數為22萬5432人，30日死亡人數為1687人，受傷人數為30萬393人，整體都較去年同期減少，死亡人數減少102人，減幅達到5.7%。

交通部表示，從死亡數事故類型來看，機車跟高齡者死亡還是占事故原因的前2名，而從縣市來看桃園市30日死亡數、機車死亡人數分別增加34人及19人最多，行人死亡則是新竹市增加10人。

交通部長陳世凱指出，在各界努力下，不論是建設、規範跟民眾觀念都比過去好，但之前還是有台中客運撞死人等不幸事件，因此針對客運跟校車駕駛在教育上要把停等文化建立起來。

陳世凱表示，要求大客車司機要有指差確認部分，這部分也會進行，高風險的客運業者會主動到公司場所稽核稽查，路口也會加強路口稽查大型車輛的停讓，希望讓業者跟駕駛都可以徹底遵守規定跟規則。

陳世凱說，機車駕駛肇事率跟死亡率較高部分，都有專案檢討跟規劃，因此在機車駕訓補助上「今年無名額上限」，希望鼓勵民眾可以在考照前參加機車駕訓，明年的補助名額跟補助金額也會加大，要讓多一點民眾可以參加。

陳世凱表示，年長者的部分會要求提出因應專案，各縣市政府的數據也會要求進行了解，並專案輔導研究數據高的縣市去進行改善。

交通部長 陳世凱

延伸閱讀

交通事故死傷減百人 交通部肯定台中市

台電調漲影響票價漲幅？ 交長：建議台鐵節能節電

【重磅快評】浮誇的部長與遭突襲的閣揆

楊瓊瓔促舊山線復駛經3任交長 陳世凱承諾再勘

相關新聞

下班注意！午後雷陣雨轟中南部5縣市 警戒區曝光

午後雷陣雨持續，中央氣象署今下午4時35分，針對5縣市發布大雷雨即時訊息，警戒區域包含嘉義縣、台南市、南投縣、雲林縣、嘉...

新北增4例登革熱 侯友宜憂下雨積水容器增：清消不中斷

新北市今新增4例本土登革熱，分別在新店區2例、中和區2例，截至10月6日新北已累計64例。新北市長侯友宜今也到新店視察天...

碳費敲定每噸300元 自主減量最低收50元

千呼萬喚的碳費費率終於出爐，起徵價每公噸碳排3百元！環境部7日召開第6次碳費費率審議會議後，敲定一般碳費每噸300元，若企業積極減碳，按照減碳程度可適用A方案50元或B方案100元。環團希望一般費用從

高雄女中百年校慶音樂劇 19日衛武營戲劇院首演

高雄女中百年校慶音樂劇《璀璨未來》19日將於衛武營戲劇院首演，2場次千人座位售票均已售出逾7成，校長鄭文儀表示，將以百人...

1至7月交通死亡桃園增34人表現最差 陳世凱：加強路口稽查

交通部今舉辦10月份道安記者會，交通部長陳世凱表示，今年1至7月道路交通事故有逾22萬件，30日死亡人數1687人，比去...

新生兒性別比大幅改善 台灣女孩男孩一樣都是寶

台灣人不再「重男輕女」了！國健署公布最新出生通報統計，2024年截至8月底，全國出生性別比為1.070，顯著低於20年前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。