交部道安：桃園死亡數較去年同期增34人 排名第1

交通部今天公布1到7月道安數據統計，其中以各縣市來看，桃園市30日死亡人數較去年同期大增34人，排名第1外，機車死亡人數較去年同期增19人也是各縣市最高。

交通部今天公布1到7月道安數據統計，事故總件數為22萬5432人，30日死亡人數為1687人，受傷人數為30萬393人，整體都較去年同期減少，死亡人數減少102人，減幅達到5.7%。

交通部表示，從死亡數事故類型來看，機車跟高齡者死亡還是占事故原因的前2名，而從縣市來看桃園市30日死亡數、機車死亡人數分別增加34人及19人最多，行人死亡則是新竹市增加10人。

交通部長陳世凱指出，在各界努力下，不論是建設、規範跟民眾觀念都比過去好，但之前還是有台中客運撞死人等不幸事件，因此針對客運跟校車駕駛在教育上要把停等文化建立起來。

陳世凱表示，要求大客車司機要有指差確認部分，這部分也會進行，高風險的客運業者會主動到公司場所稽核稽查，路口也會加強路口稽查大型車輛的停讓，希望讓業者跟駕駛都可以徹底遵守規定跟規則。

陳世凱說，機車駕駛肇事率跟死亡率較高部分，都有專案檢討跟規劃，因此在機車駕訓補助上「今年無名額上限」，希望鼓勵民眾可以在考照前參加機車駕訓，明年的補助名額跟補助金額也會加大，要讓多一點民眾可以參加。

陳世凱表示，年長者的部分會要求提出因應專案，各縣市政府的數據也會要求進行了解，並專案輔導研究數據高的縣市去進行改善。