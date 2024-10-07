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新生兒性別比大幅改善 台灣女孩男孩一樣都是寶

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署公布最新出生性別比，已降至1.070，顯示傳統重男輕女觀念逐漸改變。圖／本報系資料照片
國健署公布最新出生性別比，已降至1.070，顯示傳統重男輕女觀念逐漸改變。圖／本報系資料照片

台灣人不再「重男輕女」了！國健署公布最新出生通報統計，2024年截至8月底，全國出生性別比為1.070，顯著低於20年前的1.108，告別老一輩生男孩傳宗接代的傳統觀念。這項結果呼應每年10月11日的聯合國「國際女孩日」，我國亦將同天訂為「台灣女孩日」，提倡促進女性權益。

國健署婦幼健康組副組長蔡維誼表示，依聯合國統計，目前全球的出生性別比平均約為1.05。台灣雖然高出一些，但相較於20年前的1.108，已經大幅降低，顯現性別比有逐漸改善現象、重男輕女的刻板印象有了改變。

另外，國健署公布的統計資料中，在不同胎次間也沒有明顯差異，第一胎、第二胎和第三胎及以上之出生性別比分別為1.071、1.069和1.067。蔡維誼說，愈來愈多民眾不認同「若只生一胎，生男孩比生女孩好」；社會講求男女平等，現代很多家庭只生1個小孩，女孩也是寶貝。

台灣婦產科內視鏡暨微創醫學會理事、新竹馬偕醫院婦產科主治醫師黃閔照表示，台灣少子化嚴重，依國發會所推估的今年總生育率0.89人，生男生女都一樣好，而且孩子的姓氏也從「應從父姓」改為「父母可自行約定」，上一代家長只怕年輕人不生。

在自然狀況下，男嬰出生數本來就略高於女嬰，出生性別比正常範圍介於1.04至1.06之間。對於目前全國出生性別比為1.070，黃閔照認為，差異性並不大，出生性別比已趨於平衡。他觀察，診間來做產檢的準爸媽，對嬰兒性別都是順其自然的態度。

國健署提醒，根據「人工生殖法」及「優生保健法」，檢測胎兒性別是違法行為，除非是家族性遺傳疾病，或是醫療必要的「性聯遺傳疾病」，否則不得進行胎兒性別篩選或進行人工流產。

國健署 性別

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