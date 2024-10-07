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交通事故死傷減百人 交通部肯定台中市

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「台中過去僅改善4處路口，如今已改善到32處，且死亡人數大幅減少，值得肯定！」交通部長陳世凱7日會報行人道安狀況時指出，台中後續改善道安相當積極，讓道安死亡人數下降不少。不過桃園與新竹市道安死亡與行人死亡分別增加34人與10人，交通部官員表示，有請這些縣市進行會報、要求改善。

6、7月事故回溫

路政及道安司司長黃運貴表示，1到7月交通事故死亡人數1687人，比去年同期下降102人（5.7%），機車死亡減少80人，但以7月來說，機車事故死亡比去年同期增加43人，高齡者增加14人。另外，6、7月交通事故中，主要還是65到74歲高齡者占多數28%、75到84歲占比15%。

以各縣市來看，桃園1到7月死亡166人，比去年增加34人最多，台中175人減少26人、彰化122人減少18人、花蓮27人比去年減少23人；行人死亡部分，新竹市多10人，機車死亡部分，桃園也是增加最多19人、台中市減少24人最多。

針對路口改善，1到9月預期改善4百處路口，全台有435處已經改善，希望全年改善799處路口；省道改善500處，目前已經完成889處，今年預計要改善2千處；校園周邊道路工程改善49處，今年預計要改善230處。

台中後續有改善道安

針對本報記者詢問說，先前立法院交委會多位立委質疑台中市改善交通事故死亡效果差，且曾發生客運撞擊女學生身亡的事件，但該客運仍獲優良評鑑等，但如今台中死亡人數減少最多、路口也改善多處，能否說明台中改善的狀況？陳世凱表示，台中先前雖發生過不幸事件，但後續在客運業者再教育上落實的很徹底。

「肯定台中市積極改善道安！」陳世凱強調，台中市1到6月路口改善僅4處，但如今已經改善32處，將相關數據上網公告除了讓外界有監督力道外，也提醒並讓各地方政府互相比較，盼能儘速改善道安。

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