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天合聯盟與歐洲之星簽署MOU 打造一體化空鐵旅行服務

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
天合聯盟與歐洲之星簽署備忘錄 (MOU)，為數百萬旅客的旅行鋪平了道路，旅客只需一次預訂，便可暢享中長途航班和永續鐵路旅行相結合的行程，同時還能享受天合聯盟的禮遇。圖／天合聯盟提供
天合聯盟與歐洲之星簽署備忘錄 (MOU)，為數百萬旅客的旅行鋪平了道路，旅客只需一次預訂，便可暢享中長途航班和永續鐵路旅行相結合的行程，同時還能享受天合聯盟的禮遇。圖／天合聯盟提供

全球航空聯盟天合聯盟宣布，與歐洲之星簽署備忘錄 (MOU)，隨著歐洲之星成為天合聯盟的首個非航空合作夥伴後，航空和鐵路綜合聯運為數百萬旅客的旅行鋪平了道路，旅客只需一次預訂，便可暢享中長途航班和永續鐵路旅行相結合的行程，同時還能享受天合聯盟的禮遇。

天合聯盟執行長 Patrick Roux 表示，歐洲之星是聯盟首個非航空合作夥伴，兩家公司將合作打造更一體化的空鐵旅行體驗，希望透過整合多式聯運提供更一體化、更負責任的旅行體驗，服務預計於2025年啟動，讓客戶同時享受兩種交通方式帶來的便利。

歐洲之星執行長Gwendoline Cazenave指出，旅客將能夠飛往天合聯盟在法國、荷蘭和英國的主要樞紐機場，以及歐洲之星網絡內的其他主要歐洲機場，以更永續的方式享受多城市旅行。目前，大約13%的歐洲之星旅客在搭乘長途航班飛往天合聯盟在歐洲的主要樞紐機場後，會選擇搭乘歐洲之星前往另一個目的地。

Gwendoline Cazenave 表示，為旅客提供透過火車以最永續、最便捷的方式遊覽歐洲，是歐洲之星發展願景的關鍵組成部分。與乘坐汽油車相比，乘坐火車可平均減少90%的二氧化碳排放量，與乘坐飛機相比，平均可減少95%的二氧化碳排放量。

天合聯盟是一家全球航空聯盟，成員包括中華航空、法國航空、達美航空、荷蘭皇家航空、大韓航空、中國東方航空、越南航空、維珍航空和廈門航空等航空公司。天合聯盟及成員注重創新與責任、攜手合作，提供全球超過1000個航點及750多個機場貴賓休息室為客戶提供服務。

天合聯盟與歐洲之星簽署備忘錄 (MOU)，未來旅客只需一次預訂，便可暢享中長途航班和永續鐵路旅行相結合的行程。圖為中華航空天合聯盟SKYTEAM彩繪機。記者黃仲明／攝影
天合聯盟與歐洲之星簽署備忘錄 (MOU)，未來旅客只需一次預訂，便可暢享中長途航班和永續鐵路旅行相結合的行程。圖為中華航空天合聯盟SKYTEAM彩繪機。記者黃仲明／攝影

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