安眠藥使蒂諾斯假網站橫行 食藥署：違法買藥等同買毒

國人失眠問題嚴重，常服用安眠藥幫助入睡，衛福部食藥署今天表示，經網路巡查及民眾投訴發現，網路及社群媒體非法販售管制藥品安眠藥，如使蒂諾斯等，「攏是假」，呼籲民眾切勿購買來路不明產品，因使蒂諾斯Stilnox（成分為Zolpidem）屬第四級管制藥品及第四級毒品，如果不是科學及醫療用途，「事實上就是毒品」，購買的人等同買毒，將觸犯毒品危害防制條例依法偵辦。

食藥署副署長王德原說，不法人士利用網路及社群媒體，如Line等，假借原廠或各大藥局名義非法販售第四級管制藥品(毒品)情事猖獗，涉嫌以境外網站販售毒品及詐騙消費者現金購買來路不明產品，非法網站上宣傳的內容甚至與原廠藥幾乎一模一樣，相關資訊已移送刑事局偵辦。

食藥署提醒，使蒂諾斯屬第四級管制藥品，屬於醫師處方用藥，民眾如因疾病所需，須經醫師診療後方能憑其處方調劑供應。非法通路販售之產品成分不明，提醒民眾切勿受騙購買，以維護自身健康安全。

食藥署目前積極與緝毒機關維持聯繫管道，加強合作，定期提供主動搜尋網路發現疑似販售毒品的相關網站資料，並給予內政部警政署刑事警察局查辦，若發現疑涉非法販售或使用該類管制藥品的不法情事，將移請緝毒機關偵辦。民眾可至食藥署「食藥膨風廣告專區」查詢相關違規網頁資訊，維護自身健康及消費權益。

依毒品危害防制條例規範，製造、運輸、販賣第四級毒品者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。而持有第四級毒品純質淨重5公克以上者，處1年以下有期徒刑，得併科新臺幣10萬元以下罰金，另無正當理由持有或施用第三級或第四級毒品者，處新1萬至5萬元罰鍰，並應限期令其接受4小時至8小時的毒品危害講習。

王德原說，為避免民眾遭受詐騙，食藥署已敦促藥品許可證持有者及製造廠儘快提出澄清聲明，並函請網際網路平台，如Google、Microsoft等協助技術支援，屏蔽、下架涉及非法販售使蒂諾斯的違法網站資訊，以保護民眾健康安全，善盡企業社會責任。

食藥署呼籲，民眾如有失眠問題應尋求醫師診治，積極找出病因，依醫師指示正確服藥，並輔心理或支持性治療，有疑問時應向醫師或藥師尋求專業諮詢，才能擺脫失眠的困擾。

賽諾菲藥廠指出，近期有不肖業者盜用賽諾菲公司商標及名稱，在網路及社群媒體通路疑涉非法販售第四級管制藥品「使蒂諾斯」。此行為嚴重侵犯智慧財產權與商標權，也對病患的健康和安全造成極大的威脅。

本公司鄭重聲明：

1. 「使蒂諾斯 Stilnox」在台灣許可證持有者為台灣安斯泰來製藥股份有限公司，賽諾菲股份有限公司在台灣並未從事任何該藥品經銷販售業務。

2. 本公司恪守藥事法與相關法令，所有產品僅透過合法管道進行銷售，絕不會透過網路及社群媒體通路販售任何藥品，本公司呼籲民眾與病患提高警覺，切勿自行購買管制藥品：如您發現可疑銷售行為或違法於網路上販售藥品，請立即向衛生主管機關通報。如有治療需求，請循正常程序就醫。

本公司呼籲民眾與病患提高警覺，切勿自行購買管制藥品：如您發現可疑銷售行為或違法於網路上販售藥品，請立即向衛生主管機關通報。如有治療需求，請循正常程序就醫。