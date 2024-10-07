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電價漲台鐵成本增逾2億 陳世凱：從節能節電著手

中央社／ 台北7日電
交通部長陳世凱。聯合報系記者胡瑞玲／攝影
交通部長陳世凱。聯合報系記者胡瑞玲／攝影

台電日前公布新版電價，預計10月16日起上路，台鐵估計成本將增加新台幣2億到3億元。交通部長陳世凱今天表示，將與經濟部溝通，輔導台鐵從節能及節電的方案著手。

台電日前公布新版電價，預計10月16日起上路。台鐵指出，因應電價調漲成本增加2億到3億元，因此將重新計算應調漲的票價額度，預計10月22日送董事會討論。

陳世凱今天在道安交通記者會表示，目前台鐵票價正在討論中，所有成本變動都會影響票價，台電調漲也的確會增加台鐵成本，但他已經和台鐵董事長杜微溝通，要多利用經濟部的節能與節電方案，這樣成本不會成長外，還會下降。

陳世凱說，他也會和經濟部溝通，一起輔導台鐵，只要節能與節電效率提高，電費不會增加，還會降低。

至於高鐵，陳世凱表示，高鐵是民營公司，有治理層面，但很重要的是要負起公共運輸的責任，目前高鐵營運狀況不錯，但目前沒有聽到內部再討論這樣的議題，也沒有聽到說高鐵票價調整及討論。

台鐵 陳世凱 高鐵

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