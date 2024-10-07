企業碳費若選優惠B估首年60億 學者憂減碳補助支應不足

環境部今天完成碳費費率審議，建議一般費率為新台幣300元及AB優惠費率。學者認為，若所有企業只選擇優惠費率B，首年碳費約60億元；要做減碳補助等，可能會在支應上不足。

環境部召開第6次碳費費率委員會，經委員討論，建議一般費率訂為每噸碳300元，優惠費率A、B分別為50元、100元。

台灣大學氣候變遷與永續發展學程兼任助理教授趙家緯表示，下一步會因應新的國際情勢，如歐盟碳邊境調整機制（CBAM）更明確，加上明年台灣要提出2035年新的國家自定貢獻（NDC）目標，對碳定價都會有一些拉抬效果，希望明年的審議會能提出新的討論。

趙家緯也擔心，但若大家都只提出較易達到的優惠費率B，第1年碳費金額可能只有60億元左右；要做減碳補助等，可能會在支應上不足。

綠色和平發布新聞稿表示，每噸300元的費率並無法達到減碳效果，消極的碳定價制度將使國際社會認為台灣缺乏減碳決心。

綠色和平說明，一般費率過低將削弱碳費制度的有效性，企業可能將碳費視為可負擔的營運成本，選擇繳錢了事，甚至變相將成本轉嫁於消費者，而非投入資源積極減碳。

另一方面，優惠費率B過低也削弱企業的減碳動機，減碳要求較高的優惠費率A形同虛設，將使碳費制度陷入減碳效果不彰且收不到碳費的窘境。