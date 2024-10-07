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台電調漲影響票價漲幅？ 交長：建議台鐵節能節電

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
對於台電調漲電費是否影響台鐵票價調漲幅度，交通部長陳世凱表示，台鐵若能深度節能節電，透過經濟部輔導方案及補助，電費說不定會降低。聯合報系資料照
對於台電調漲電費是否影響台鐵票價調漲幅度，交通部長陳世凱表示，台鐵若能深度節能節電，透過經濟部輔導方案及補助，電費說不定會降低。聯合報系資料照

台電將於10月16日調漲產業電價14％，其中陸上運輸業列為減半調漲7％，台鐵預計22日再召開董事會討論票調漲。針對票價調整是否納入新版電價，提高漲價幅度，交通部長陳世凱今天指出，台鐵雖是用電大戶，但若能善用經濟部輔導方案及補助，進行深度節能及節電，電費說不定會降低。

台鐵先前依投資報酬率提出3至5%等3種調漲方案，漲幅為35.62%至44.52%，但新版電價將於10月16日起上路，台鐵預估，以加計7％調整電價計算，今年電費將增加0.5億元，明年全年增加約2.28億元，但目前台電尚未發布公文通知調漲一事，待台電通知後再確認。

陳世凱今主持10月份道路交通安全說明記者會，會後接受媒體聯訪時，對於新版電價是否影響台鐵票價漲價幅度表示，台鐵票價還在討論中，強調所有成本變動都會影響票價。

陳世凱說，台鐵雖是用電大戶，但經濟部有節能節電輔導方案及補助，先前有跟董事長杜微溝通，若台鐵能深度節能節電，電費不但不會成長太多，甚至會下降。

高鐵公司部分，陳世凱表示，高鐵是民營、上市公司，是否調漲票價由他們自己決定，但強調高鐵仍要負起公共運輸責任，目前高鐵營運狀況不錯，尚未聽聞公司內部要調漲票價。

陳世凱表示，票價調整經綜合考量，政府補貼是種方案；透過調漲票價也是個方案；而節能節電則是建議台鐵最優先的方案，台鐵若能落實節能節電的工作，未來對營運會有很大的幫助。

台鐵 票價 調漲

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