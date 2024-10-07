超人醫師徐超斌為偏鄉醫療盡心 正與病魔纏鬥令人不捨

山陀兒颱風侵襲全台，為台東南迴地區帶來超大雨勢，造成山區多處落石跟泥流衝出路面，南迴公路部分路段因此封閉，這是南迴居民的日常，導致居民就醫更加困難。「超人醫師」徐超斌看見了這份需要，為南迴部落和族人打造醫療照護網絡；如今，徐超斌健康不佳，除中風外，鼻咽癌更三度復發，但他仍心繫南迴四鄉居民健康，一邊與病魔纏鬥，一邊為居民看診，令人佩服與不捨。

「我不可能一直活很久，總有一天會離開人間，期待將來有更多的人一起來投入偏鄉，不論醫療、社會福利、長照，願意為偏鄉做事、願意關心身旁所有的人，是我真的想要做的事情。」南迴基金會南迴診所院長徐超斌說，「我為南迴偏鄉努力那麼多年，我一直有一個期待，就是有更多的徐超斌一起來為偏鄉地區服務。」

徐超斌是台東土坂部落排灣族人，年輕立志回到家鄉服務，他畢業後，在台南奇美醫院完成訓練，即履行承諾成為台東縣達仁鄉衛生所的醫師，站在第一線上為當地居民服務，並深刻體認偏鄉醫療資源匱乏，增開夜間、假日門診，更親自開車做巡迴醫療，即使中風後行動不便，他依堅守崗位，讓「超人醫師」事蹟不脛而走，感動許多人。

為了改變偏鄉醫療困境，徐超斌在2012年成立「南迴基金會籌備處」，並於2019年正式成立「醫療財團法人南迴基金會」。原先主要任務是籌建南迴醫院，但病患數、醫護人力不足下，經過眾多考量後，基金會決議暫緩建院，而基金會計畫的轉變，也是徐超斌的改變。

回應南迴地區在地醫療需求，南迴醫療計畫首部曲於2021年8月成立「醫療財團法人南迴基金會附設居家護理所」，這不僅是徐超斌個人回到家鄉服務，也帶著南迴基金會董事會成員、工作團隊回到南迴，將在這裡落地生根，照顧社區每個人的健康。南迴醫療計畫第二部曲則為成立「南迴診所」，以定點門診和居家醫療為兩大服務主軸。

南迴基金會董事長李靜蘭說，基金會所要追求的醫療平權，不是口號，而是讓地處偏遠的南迴四鄉居民，可以透過醫療資源整合與分配，滿足醫療需求。再來是解決醫護人力短缺問題，目前已著手整合周邊醫護人力，變成一個醫療網絡、彼此支援。

李靜蘭說，南迴醫療永續服務與爭取醫療平權息息相關，透過提供教育訓練課程來培育人才、正視醫護人員合理的薪資待遇，而需同時滿足以上二項條件，才能讓醫護人力不再是偏鄉的過客。

讀書共和國出版集團與醫療財團法人南迴基金會共同出版「把光照進看不到的地方：超人醫師徐超斌X南迴基金會以行動醫療點亮偏鄉」，完整紀錄從一個人到一群人築夢的故事。愛是最初的出發點，在醫療資源匱乏的大山裡，南迴基金會用行動醫療結合多元照護，沿著一百公里長的南迴公路，將集合眾人之愛的火光，送進最黑暗的偏鄉角落。