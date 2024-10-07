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影／碳費費率審議會決議 我國碳費徵收費率出爐

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
碳費費率審議會今天召開第6次會議，氣候變遷署署長蔡玲儀下午出席會後記者會，公布本次會議確認費率審議決議並說明。記者林伯東／攝影
碳費費率審議會今天召開第6次會議，氣候變遷署署長蔡玲儀下午出席會後記者會，公布本次會議確認費率審議決議並說明。記者林伯東／攝影

碳費費率審議會今天召開第6次會議，下午由環境部政務次長施文真與氣候變遷署署長蔡玲儀出席會後記者會，公布本次會議確認費率審議決議。

綜合考量我國溫室氣體減量現況、排放源類型、溫室氣體排放種類、排放量規模、自主減量情形及減量效果及不同費率對總體經濟（GDP）、物價水準（CPI）及個別產業的衝擊影響等因素。

經充分討論後，多數委員建議我國碳費徵收費率（草案）： 一般費率為300元／公噸COze，若提自主減量計畫達對應技術標竿指定目標之優惠費率B為100元／公噸COze，若進一步選擇提自主減量計畫達國際減碳最高標準之行業別指定目標，其則可適用更優惠的費率A為50元／公噸COze。

碳費費率審議會今天召開第6次會議，下午由環境部政務次長施文真出席會後記者會，公布本次會議確認費率審議決議。記者林伯東／攝影
碳費費率審議會今天召開第6次會議，下午由環境部政務次長施文真出席會後記者會，公布本次會議確認費率審議決議。記者林伯東／攝影

氣候變遷 碳費 記者會

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