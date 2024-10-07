影／碳費費率審議會決議 我國碳費徵收費率出爐

碳費費率審議會今天召開第6次會議，下午由環境部政務次長施文真與氣候變遷署署長蔡玲儀出席會後記者會，公布本次會議確認費率審議決議。

綜合考量我國溫室氣體減量現況、排放源類型、溫室氣體排放種類、排放量規模、自主減量情形及減量效果及不同費率對總體經濟（GDP）、物價水準（CPI）及個別產業的衝擊影響等因素。