衛福部成立三大AI中心 台北榮總獲選二大中心負責醫院

面對智慧醫療進展，AI軟體在臨床運用時，可能出現偏見、不透明及資安與隱私問題挑戰，衛福部今天正式成立「負責任AI執行中心」、「臨床AI取證驗證中心」、「AI影響性研究中心」。

台北榮總從眾多智慧醫療發展的醫院中脫穎而出，獲選成為衛福部「次世代數位醫療平臺台成立三大AI中心」計畫中，推動「負責任AI執行中心」與建立「AI影響性研究中心」兩項計畫責任醫院，加速推動AI在醫療領域的應用，擴大醫院與產業界的合作，共同推動智慧醫療的進步。

今天上午於衛福部舉行正式簽約儀式，由北榮副院長李偉強、王署君代表簽約，成為台灣智慧醫療發展主力推手。李偉強說，北榮獲得兩項完整計畫補助，將以醫院經費加碼挹注，同步進行三大AI中心計畫，並調整「智慧醫療委員會」及「醫療人工智慧發展中心」的任務編組。

李偉強表示，北榮繼入選2025年美國「Newsweek 」評比全球前350家智慧醫院後，在數位醫療轉型中的創新能力與卓越成就，近期再榮獲2024「哈佛商業評論」全球繁體中文版數位轉型鼎革獎的年度最佳醫療機構先鋒獎「首獎」的殊榮。

李偉強說，北榮以醫療大數據和AI技術為基礎，推動可靠、負責任的AI應用，並通過跨院資料互通和多中心臨床試驗，提升醫療AI產品的取證速度和臨床應用價值。王署君表示，本次計畫將特別注重對AI應用的醫療經濟效益評估，力求推動AI產品獲取健保和商保給付的認可，從而加速其在醫療系統中的實際應用和總體效益。

北榮作為推動負責任AI應用的領導者，為國內最早成立智慧醫療委員會的醫院，透過三大AI中心計畫的執行，將進一步制定AI應用的標準化流程，並持續監測AI表現指標；也將與體系內、外多達20家醫療機構合作，透過標準化跨院電子病歷的機制，進行多中心AI研究。

李偉強說，相關層級包括醫學中心、區域醫院和地區醫院，區域則包括北、中、東、南，病人屬性及分布具有全國代表性。並將結合十多家大型資訊機構，協力促進AI臨床試驗的順利進行，建立AI 產品的影響力評估與成本效益分析架構。這些努力將推動AI產品的快速落地，為國內智慧醫療的持續發展提供強大支持，為國際合作奠定堅實基礎。