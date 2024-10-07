智慧醫療進展速度快 衛福部成立三大AI中心推前瞻政策

各國在推動智慧醫療時，面臨挑戰包括AI軟體在臨床應用時，可能出現偏見、不透明性及資安與隱私問題。衛福部今天宣布成立「負責任AI執行中心」、「臨床AI取證驗證中心」，以及「AI影響性研究中心」。各中心透過建立跨層級、跨體系醫院合作，有效解決AI應用於臨床場域所面臨的落地、取證及給付三大關鍵議題。此為國內AI醫療應用重要里程碑，更是推動智慧醫療的前瞻性政策。

三大類型AI中心補助計畫於今年7月23日公告並舉辦全國性教育訓練，8月1日截止收件，各層級醫院熱烈參與，共計30家醫院提交48案，經過國內外委員三階段評選，共計16家國內醫院，共19案通過決選，包含台大、中榮、北榮、成大、中醫大、三總、林口長庚等指標醫院。

衛福部長邱泰源說，三大AI中心成立的目的，是為解決智慧醫療的落地、取證及給付，也為國人帶來更先進、可靠的醫療服務，同時可以優化長照政策，改善醫療環境，強化醫療資源配合，確保健保及智慧醫療的永續發展，並幫助解決醫護人力不足，加速新藥與科技融入，保持台灣在全球醫療領域的競爭力。

衛福部資訊處長李建璋說，目前各大醫院AI產品在取得認證時，有時候會超過一年以上，以AI進步的速度，大家覺得取證的速度太慢，以及關鍵應用如何透過科學方法評估健保給付，並驗證臨床效果，這些都是智慧醫療推動時所面臨的主要挑戰。

因此，先進國家推出相關法案架構和共識指南，作為監管的指引方向，如世界衛生組織的負責任AI六大原則，歐盟AI法案，以及美國AI運算法透明及資訊共享規則等。然而，這些政策宣示尚未在各國具體落實成為推動中心。

李建璋說，為前瞻布局，衛福部輔導台灣醫院成立三大類型AI中心，作為解決推動智慧醫療最後一哩路。第一類「負責任AI執行中心」為透過制定符合資安與隱私保護的管理辦法，公開AI模型、資料和效能等重要資訊，提供可解釋性分析結果，提升AI透明度，同時建立AI模型生命周期管理辦法，以確保AI在臨床使用具有持續可靠性。

第二類「臨床AI取證驗證中心」為衛福部資訊處和食藥署合作，解決國內醫療AI軟體取證過程冗長及蒐集具台灣人群代表性驗證資料集的困難，以往AI外部驗證機制缺乏跨層級醫院協作、系統性常設機構和專責人員，該類中心將預先組成醫院聯盟，常設機構和專責人員串接跨體系及跨層級的電子病歷資料，藉以協助廠商驗證AI模型，提升驗證速度以及在臺灣人群的準確性，促進產品商業化進程，幫助國內民眾更快速享受到高品質的智慧醫療產品。

第三類「AI影響性研究中心」為衛福部資訊處和健保署合作，解決國內AI醫療應用爭取納入健保給付的挑戰，由於AI產品的價格無法依循傳統醫療器材從製造端進行成本評估，中心將建立跨體系、跨層級的臨床試驗機制，並由多專業團隊設計研究，進行AI臨床效益評估，確保AI產品兼具臨床有效性與健康效益，同時建立科學性的定價基礎。

三大AI中心的啟動象徵臺灣於智慧醫療領域前瞻且重要進展，衛福部將繼續推動AI技術的應用發展環境，為國內智慧醫療產業的蓬勃發展奠定堅實基礎。