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山陀兒災後應援 Uber Eats「這10縣市」享滿額30次免外送費
山陀兒颱風上週帶來猛烈風雨侵襲台灣數日，重創多個城市，Uber Eats持續密切關注各地災情與需求，今日宣布投入千萬於「山陀兒災後關懷方案」，應援高雄、屏東、台東、花蓮、南投、嘉義、雲林、宜蘭、基隆縣市等10個縣市的商家合作夥伴、外送合作夥伴，以及當地消費者。
Uber Eats山陀兒災後關懷互助方案內容包括，減免在地商家合作夥伴2個月月費，總共提供5,000個申請名額，10月9日起開放申請。針對外送合作夥伴，提供上萬名當地外送合作夥伴，每位600元關懷金。預計於10月9日至10日期間開始發放。
另外，即日起至10月31日，高雄、屏東、台東、花蓮、南投、嘉義、雲林、宜蘭、基隆縣市的Uber Eats消費者，輸入「應援點得到」優惠序號，點購餐飲美食滿149元可享外送費全額折扣優惠，活動期間每帳號限使用30次。此外，生鮮雜貨10月9日至10月17日期間，眾多清潔修繕用品5折起優惠。
Uber Eats表示，將與台灣齊心協力，一起以互助與關懷行動重建家園。
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