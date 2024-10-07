為加速國內減碳並接軌國際碳定價，「氣候變遷因應法」於112年2月15日施行，加速訂定減碳相關子法，並在今天公布碳費費率。

行政院環境保護署（現已組改為環境部）先前提出「溫室氣體減量及管理法」修法並修正名稱為「氣候變遷因應法」（簡稱氣候法），112年1月10日立法院三讀通過，112年2月15日經總統公布施行。

氣候變遷因應法做為母法，相關12項優先子法陸續推動，宣告排碳有價，建立碳定價機制及交易平台，預計開徵碳費。以下為氣候變遷因應法及12項子法大事記。

--112年2月15日，「氣候變遷因應法」公布施行，2050年國家淨零排放目標明確入法，以5年為一期方式研訂階段管制目標來逐步落實。

--112年5月31日，「事業應盤查登錄及查驗溫室氣體排放量之排放源」發布，規範事業應盤查登錄及查驗溫室氣體排放量。

--112年9月14日，「溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法」發布、113年1月1日起施行。

將溫室氣體排放量清冊及盤查報告書完成登錄期限調整為每年4月30日，查驗作業調整為不得連續6年由同一主導查驗員執行；盤查登錄與查驗時程分開，事業盤查登錄期限為每年4月30日，查驗結果上傳期限為每年10月31日。

--112年10月5日，「溫室氣體認證機構及查驗機構管理辦法」發布。

修訂認證機構資格及新增認證管理；導入多元專業擴大查驗參與，讓有意願的專業機構可依市場需求投入溫室氣體查驗工作；強化查驗人員資格及訓練規範，為確保查驗人員查驗能力，新增查驗人員應經必要的入門訓練及在職訓練且應合格，其中入門訓練應完成40小時以上。

--112年10月12日，「溫室氣體自願減量專案管理辦法」發布。

自願減量取得的碳權用途較廣，未來可以在碳權交易所交易，供排碳大戶抵減碳費；另外，也可以在應實施環評的工廠、工業區、火力電廠或高樓建築等環評案中抵減。

--112年10月12日，「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」發布。

增量抵換辦法前身是「行政院環境保護署審查開發行為溫室氣體排放量增量抵換處理原則」，但之前是在個別環評案中要求，此辦法訂定後成為全台一致性規範。

--112年12月1日，「碳費費率審議會設置要點」發布。碳費費率審議會的委員組成相關規範，設有學者專家8名、各部會代表共7名、公民團體代表6名，總計有21人組成；包含環保團體、社福相關團體，另外也會有產業公協會等，以衡量平衡性。

--112年12月29日，「氣候變遷因應法施行細則」發布。

未來國家溫室氣體排放清冊發布日期將提前，從現行每年12月31日前提前至6月30日前，意即今年6月30日前就會公布2022年排放清冊；地方主管機關的減量成果，也應在每年9月30日前送直轄市、縣（市）氣候變遷因應推動會後公開。

--113年7月1日，「溫室氣體減量額度交易拍賣及移轉管理辦法」發布，於同年8月15日施行。

依本辦法委託台灣碳權交易所股份有限公司設置交易平台，供事業進行減量額度之交易或拍賣，減量額度以1公噸二氧化碳當量為單位，減量額度經過交易或拍賣後，由環境部移轉且移轉僅限1次，以確保市場穩定。

--113年8月29日，「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」公布。

推估收費對象約500廠（計281家公司，其中有141家上市櫃公司）；溫室氣體排放量約155百萬公噸，約占全國總排放量54%；500家排碳大戶需試申報碳費、並擬自主減量計畫。

--113年10月7日，環境部召開第6次碳費費率委員會，經委員討論，建議一般費率訂為每噸碳新台幣300元，優惠費率A、B分別為50元、100元起；預訂114年5月底前試申報碳費，115年正式收費。