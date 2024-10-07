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女搭Uber「信義到新莊竟要4500元」 Uber回應了

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
有民眾指出透過Uber App叫車，從台北信義區搭車到新北新莊區，車資竟高達4500多元，但Uber表示，目前尚未接獲投訴。Uber示意圖。圖／Uber提供
有民眾指出透過Uber App叫車，從台北信義區搭車到新北新莊區，車資竟高達4500多元，但Uber表示，目前尚未接獲投訴。Uber示意圖。圖／Uber提供

一名女乘客日前搭乘Uber從台北市信義區至新北市新莊區，車資竟逾4500元，計程車工會指出，可能是少數惡劣司機故意輸錯價格，認為叫車平台系統應有防錯機制；Uber表示，目前尚未接獲投訴，無法替該女乘客查詢此情況，但會加強司機相關教育訓練。

一名女乘客昨（5日）在社群平台Threads發文爆料，她是訂閱「Uber One會員」用戶，當天一早叫車從台北市信義區，搭車到新北市新莊區，全車程約19公里，但最後卻被刷卡4585元，讓她當場傻眼，「從信義區坐回新莊要4000多了？」

台灣數位平台預約接送從業人員工會理事長李威爾表示，有可能是少部分惡劣司機故意而為之；針對這樣的惡劣司機，叫車平台應調整其系統，每趟車次，系統其實是有能力紀錄該趟車次的里程數，透過其里程數去比對司機輸入的跳表車資，達到防錯、防呆機制。

Uber表示，平台上有菁英、減碳等各式駕車，唯有「優步小黃」是透過跳錶來計算車資，雖然乘客搭乘前會提供車資收費範圍，但途中可能會有耽誤或延長里程數，因此司機會以實際抵達下車地點，再依照跳錶數字來輸入車資。

針對消費者自保部分，Uber說，若消費者遇到類似事件，可至平台裡選項中的「過去行程」、「我對我的車資有疑慮」中寫下反映，傳送後客服人員就會收到訊息並進一步了解用戶狀況，依照叫車上下車地點、行徑等複查車資是否有問題，如有誤按等情忘，就會馬上通知退款金額。

Uber表示，由於無法主動聯繫該女乘客，因此待女乘客提出客訴後，客服人員才能替她確認實際車資，如有誤植，即刻通知退款；另外，未來也會加強駕駛員工教育訓練，以降低司機誤按金額數字的情況。

Uber 里程數

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