碳費費率出爐！一般費率每噸300元

環境部今天召開第6次碳費費率審議會，經本次會議審議後，一般費率每公噸300元，若企業選擇最高標準的自主減量計畫，優惠費率A（行業別指定削減率）每公噸為50元，優惠費率B（技術標竿指定削減率）則為每公噸100元。

碳費費費率審議會自今年3月成立以來開了6次會議，討論內容包含相關運作規定、國際碳定價實施情形、碳費3子法草案規定、不同費率情境的減量成效及對消費者物價指數（CPI）等衝擊影響評估，以及碳費費率方案及調整規畫等，其中前次審議委員達成初步方向，包含一般費率起徵價格每公噸300到500元的區間，預計2030年將調升到1200至1800元，以及以2年為一期檢討並分階段調升等原則。

在審議委員歷經半年的不斷討論後，今天優惠費率終於出爐，一般費率每公噸300元，與委員們建議的區間符合，優惠費率A為每公噸50元，優惠費率B（技術標竿指定削減率）則為每公噸100元。

根據環境部規畫，初步徵收對象以年排放量2.5萬公噸以上的電力業、燃氣供應業及製造業為主，約500家工廠，明年5月採試申報，2026年正式開始收費。而為鼓勵企業自行減碳，環境部也祭出了紅蘿蔔，只要企業提出「自主減量計畫」並經環境部審核通過後，即可申請優惠費率。