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這些行為會短命！北醫大研究：每天五蔬果可多活3.25年

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
北醫大發表最新研究，每天均衡五蔬果多活3.25年。圖／本報系資料照片
北醫大發表最新研究，每天均衡五蔬果多活3.25年。圖／本報系資料照片

抽菸、喝酒會短命，每天吃不到五蔬果也會折壽！台北醫學大學公共衛生學院發表最新研究，抽菸、喝酒、運動、蔬果攝取、體重控制等五種生活型態，與壽命有重要的關聯性。每天攝取足夠蔬果的民眾，平均壽命可延長3.25年；不抽菸者比癮君子多活2.31年，不過量飲酒者可多活1.62年。

抽酒有損健康，是不爭的事實，但是對壽命有多嚴重的影響，北醫大最新數據給了答案。研究結果發現，日常壞習慣會對壽命造成不良影響，尤其是尼古丁、酒精對健康的殺傷力。另外，如果一天吃不到五份蔬菜、水果，壽命長短也有差異。

由北醫大公衛學院應用流行病學副教授羅偉成領導的研究團隊，與台大公衛學院、中研院統計所合作，利用國民健康訪問調查資料，分析全台超過19,000名30歲以上成年人的健康數據，平均追蹤逾15年，探討五種健康行為者的平均壽命評比，分別為不抽菸、不過量飲酒、充足運動、多吃蔬果以及保持健康體重等行為。

研究顯示，不抽菸的民眾平均可多活2.31年，並減少9.78%的醫療支出；不過量飲酒者可多活1.62年、充足運動者可多活1.85年，攝取足夠蔬果的民眾壽命增加3.25年；保持健康體重的民眾，平均可減少18.36%的醫療支出。該研究於今年7月刊登於國際公共衛生期刊「JMIR Public Health and Surveillance」。

羅偉成提到，所謂不過量飲酒，研究報告是以頻率來計算，指一周少於1次，但無法詳細評估該次飲酒的量，當然是愈少愈好。至於吃足蔬菜水果，大部分的人都不易達到國健署所推廣的「健康五蔬果」，該研究也非以此為研究基準，但仍鼓勵民眾天天攝取適當蔬果的份量。

全面採取健康生活型態者較長壽，比起僅有一項或沒有前述健康行為的人，保持五種健康行為的民眾平均可多活7.13年，並減少28.12%的年度醫療支出。羅偉成強調，體重過重（25 ≤ BMI<30 kg/m2）者，壽命可能不會有明顯改變，但醫療支出卻比正常體重者增加了21.1%。

羅偉成表示，這項結果提醒民眾，健康行為不僅與壽命長短相關，也與生活品質及經濟負擔有密切關聯。透過量化五種生活型態顯現的餘命，做愈多健康行為愈能延長壽命，也降低醫療支出、減緩醫療健保的負擔。

北醫大這項研究利用台灣本土健康資料進行推估，羅偉成以其它國際研究報告相比較，同樣遵循五項健康的生活方式，新加坡研究為男性增加6.6年，女性增加8.1年的餘命；日本男性增加10.3年，女性增加8.3年的餘命；美國男性增加12.2年，女性增加14.0年的餘命。

北醫大 抽菸 體重

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