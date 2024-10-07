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北北基宜濕涼大雨來了 三張圖看本周降雨變化

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北北基宜濕涼大雨來了 三張圖看本周降雨變化

聯合報／ 記者胡瑞玲╱台北即時報導
首波東北季風報到增強，今起迎風面北部及東部轉雨，氣溫下降，周二及周三有較大雨勢。本報資料照片
首波東北季風報到增強，今起迎風面北部及東部轉雨，氣溫下降，周二及周三有較大雨勢。本報資料照片

已經秋天了，中央氣象署預報中心科長林伯東今天指出，未來天氣會受一波波東北季風影響，首波東北季風報到，今晚可以逐漸感受北邊冷空氣影響，台灣持續受東北風影響到11日才減弱，除了北部及東北部今明兩天明顯轉雨，周三及周四低溫只有20-22度。

本周降雨三變化，林伯東指出，今明兩天東北季風增強，北台灣天氣轉整天濕涼，降雨區域在北部，今晚到明天降雨明顯且時間長，尤其是北北基有大雨或豪雨；中南部以夏季午後雷陣雨為主，早晚略轉涼，白天仍感悶熱。花東迎風面偶有降雨。

林伯東指出，周三、周四仍受東北季風影響，但水氣減少，北台灣雨勢漸緩，僅北北基宜仍有短暫雨，白天略回溫，夜晚溫度可能降至20-22度。中南部以夏季午後雷陣雨為主，早晚稍涼。花東迎風面偶有降雨，早晚稍涼。

至於周五到下周日，林伯東指出，東北季風減緩，但水氣稍增加，北台灣降雨略增，北北基宜降雨時間長，白天溫度略降，夜晚稍涼。中南部以夏季午後雷陣雨為主，早晚稍涼。花東迎風面偶有降雨，早晚稍涼。

至於關島以東海面熱帶性低氣壓昨天形成，林伯東說，未來24小時可能發展成為今年第19號颱風「百里嘉」，預估朝日本東側外海前進，在遠洋活動，對台灣、日本無影響。

周三及周四天氣。圖╱中央氣象署提供
周三及周四天氣。圖╱中央氣象署提供
周末天氣。圖╱中央氣象署提供
周末天氣。圖╱中央氣象署提供
今明兩天天氣。圖╱中央氣象署提供
今明兩天天氣。圖╱中央氣象署提供

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