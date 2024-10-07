換季小心病毒入侵！國中女生哭著爬進診所 醫：建議都打疫苗

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聯合新聞網／ 綜合報導
流感易於換季時流行，醫師建議自費施打流感疫苗，避免重症。示意圖。 聯合報系資料照
流感易於換季時流行，醫師建議自費施打流感疫苗，避免重症。示意圖。 聯合報系資料照

夏天接近尾聲，換季正是感冒與流感流行時節，醫師陳木榮提醒大家，可以撥空到診所施打疫苗，並指出得了流感，金錢的花費之外，身體不適感也會非常嚴重，同時還要承擔重症的風險，建議有需要的人都可以自費施打。

陳木榮在臉書粉專「柚子醫師的育兒診療室-Dr.陳木榮醫師」發文分享，上週五下午，自己已經自費在診所內施打德國製的細胞型流感疫苗。

他補充最近事務繁忙，其實原本沒有想要那麼早打流感疫苗，但近日看門診時，有一個國中女生，「邊哭邊走邊爬進門診，癱在看診椅完全不動」，後來確定是感染A型流感。他開了抗病毒的藥物給她，並特別提醒如果真的非常不舒服，仍然要小心併發重症的可能，建議跑一趟醫院急診室。

陳木榮提到常常有人問流感跟普通感冒要怎麼區分，他指出基本的區分法是，如果咳嗽流鼻水，加上輕微的發燒，那就比較像感冒；如果高燒、肌肉痠痛超級不舒服，那就像流感。或是看門診的時候，病人精神還不錯那就比較像感冒；如果病人看起來像快要死掉一樣，或說肌肉痠痛「很像卡車撞到一樣」，那就小心是流感。

流感 疫苗 醫師

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