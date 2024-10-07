影／碳費費率可望拍板 彭啟明：世界費率均先低後高

外界憂心碳費開徵費率太高恐吃不消，環境部長彭啟明日前透露，自主減量標準最高的優惠費率A（指依行業別指定削減率）有機會是可樂價（約30至35元）。彭啟明上午出席立法院會議前向媒體解釋，不能說是可樂價，但全世界碳費制度都是先低後高，最重要是要穩健上路，相信今天的碳費費率審議會將達成共識。

彭啟明表示，碳費明年元月1日上路，不管是一般費率起徵價從300至500元區間，審議委員會決定的一個費率，或是優惠費率在100元上下，都予以尊重，最後公告仍以環境部長署名，因此成敗都會由他來負責，但最重要的是，讓碳費穩健上路。環境部9月初召開第5次碳費費率審議會，當時確定3大方向，包含初步擬出「費率區間範圍」，也就是一般費率起徵價格在300至500元；未來「以2年為一期檢討，分階段調升」為原則，也就是，初步規畫2025至2026年、2027至2028年、2029至2030年等3階段，並逐年調升費率。 碳費費率審議委員會今舉行第6次審議會，環境部長彭啟明上午在立法院備詢前回應媒體強調，全世界的碳費都是先低後高，讓大家先習慣，但不管最後費率決定多少，成敗他都會負起責任。記者陳正興／攝影