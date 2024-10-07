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睡足8小時仍恍神？ 小心睡到一半「暫時停止呼吸」危機

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台北馬偕醫院耳鼻喉頭頸部主治醫師林建甫分享懸壅垂顎咽成形術的術前術後比較，患者睡眠狀況明顯改善。 圖／台北馬偕醫院提供
台北馬偕醫院耳鼻喉頭頸部主治醫師林建甫分享懸壅垂顎咽成形術的術前術後比較，患者睡眠狀況明顯改善。 圖／台北馬偕醫院提供

43歲李先生經常明明很早入睡，也睡足了8小時，還是感覺精神不濟，白天不時「度估」。晚上睡覺時，又常呼吸中斷十幾秒後再用力抽氣，嚇得枕邊人膽戰心驚。台北馬偕醫院耳鼻喉頭頸部主治醫師林建甫表示，若鼾聲如雷且有呼吸中止、停止換氣的症狀，小心是「睡眠呼吸中止症」。

許多人以為打呼是睡得好、睡得沉，其實這是「睡眠呼吸中止症」的徵兆，患者雖然感覺陷入沉睡，但因為上呼吸道發生反覆性塌陷、吸不到空氣，身體慢慢進入缺氧狀態。打呼異常別放著不管，身體長期缺氧會增加發炎反應，提高罹患心腦血管疾病的風險。

根據統計，台灣約15至30%的成年人受阻塞型睡眠呼吸中止症所苦，常見的原因包括肥胖、顱顏比例異常、淋巴組織肥厚、鼻腔狹窄及咽喉肌肉結構鬆弛。阻塞型睡眠呼吸中止症不僅會影響白天精神，長期不治療更會大幅增加高血壓、心臟衰竭、心血管疾病、中風等風險。

睡眠呼吸中止症自我察覺不易，大多數的人都是感覺愈睡愈累、注意力不集中或是枕邊人睡眠品質跟著變差、抱怨鼾聲太大，才會就醫治療。林建甫提到，要判斷是否有睡眠呼吸中止症，需安排睡眠檢查，觀察每小時呼吸中止及呼吸低下的平均次數，也就是「睡眠呼吸中止指數（AHI）」。

以這名43歲男性個案為例，經睡眠檢查發現AHI為36.5次/小時（正常值AHI<5次/小時，重度睡眠呼吸中止症AHI≥30次/小時）。再經由內視鏡評估發現嚴重顎咽塌陷、扁桃腺肥大及舌根淋巴組織肥厚、鼻中膈彎曲及下鼻甲肥厚。因病人排斥長期配戴陽壓呼吸器，評估以達文西機械手臂輔助進行懸壅垂顎咽成形手術及舌根減積手術治療，搭配藥物控制鼻部症狀。

手術後二天出院，李先生的傷口恢復良好；回診時，內視鏡檢查呼吸通道，明顯變得更寬敞也較不易塌陷。術後二個月追蹤睡眠檢查，幾乎完全改善缺氧及窒息情況，終於可以夜夜好眠。

睡眠呼吸中止症又分為阻塞型、中樞型、混合型，阻塞型占大宗！林建甫提醒，阻塞型睡眠呼中止症患者中，以扁桃腺及舌根組織肥大、非肥胖者手術效果最佳，並非所有患者都適合以手術做為主要治療。另可選擇使用持續性氣道正壓呼吸器、口腔牙套矯正器或是側躺睡覺降低發生比率。

台北馬偕醫院耳鼻喉頭頸部主治醫師林建甫分享懸壅垂顎咽成形術的術前術後比較。圖／台北馬偕醫院提供
台北馬偕醫院耳鼻喉頭頸部主治醫師林建甫分享懸壅垂顎咽成形術的術前術後比較。圖／台北馬偕醫院提供

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