碳費收多少才合理？環團：2030年至少每噸3000元

環境部今天召開第6次碳費費率審議會，除上次會議決議一般費率落在300元到500元之間外，預計2030年每噸將收取1200元到1800元的碳費。多個公民團體在審議會召開的同時也在環境部外召開記者會，建議碳費起徵價不宜低於每噸新台幣300元，並且要逐漸提升到2030年每噸收費3000元，優惠措施也應有落日條款。

環境權保障基金會專職律師呂冠輝表示，自年初環境部展開碳費溝通以來，經濟部不斷挾著產業競爭力的大旗拖延轉型時程，經濟部應先規畫足夠積極的轉型作為，才同時透過相當機制保護受到過度衝擊的族群，而非因為轉型會造成產業衝擊，反而開放高排碳的產業不需盡力減碳。另依照目前優惠費率折價下來的10元和20元的碳費，我國產業未來究竟要如何銜接歐盟CBAM？更遑論目前「自願減量專案」抵減碳費的減量額度根本不受CBAM機制承認，未來我國出口到歐盟的產品，恐因在本國未足額繳納碳費，將全部都要再另外購買CBAM憑證？

地球公民基金會議題部專員鄭泰鈞直言，根據台灣氣候行動網絡研究，碳費以500元計，台塑僅需繳納122億元左右，僅占其2023年生產成本8318億元的1.47%；中鋼約為2.34%、台泥約為2.14%，影響並不如期宣稱的巨大，且由於淨利頗受經濟景氣循環影響，若以之作為評估對象，並無法反映碳費真實影響；全球最大的工商組織，國際商會（ICC）的研究更已指出，碳定價的實施並不會導致通膨危機，產業之所以遊說政府、製造通膨輿論，和經濟部攜手演出話劇，目的只有一個：「將碳費轉嫁給民眾，要全國人民幫財團繳碳費」。

綠色公民行動聯盟專員沈宜臻怒斥，環境部長彭啓明日前受訪時表示，強調雖然一般費率可能落在500元左右，但只要企業願意自主減碳，碳費可低至2折，僅需繳納約100元。但根據現行規畫，若碳底價要維持在100元，優惠費率至少應從500元起徵，以目前可能的方案來看，優惠費率再乘以0.2排放量調整係數，企業實際繳納的碳費可能僅剩20元，令人無法接受。

台灣氣候行動網絡研究員林雨璇指出，若要促使鋼鐵、水泥、化工等高碳排產業投資所需的減碳技術，碳價每噸必須高於100美元才具經濟可行性。因此呼籲碳費應從500元起徵，並且逐年提高，在2030年達到每噸3000元，相關的碳費優惠措施如優惠費率等，必須設有落日條款，如此能夠明確讓企業知道，優惠費率僅是暫時的過渡機制，而非永久的碳費豁免。