彭啟明：已規畫台版CBAM 明年起進口水泥需申報碳排

我國碳費徵收制度明年1月1日上路，產業界憂心碳費未與台版CBAM同步及規畫相關配套，將對產業造成重大衝擊，台泥企業團董事長張安平甚至說「台灣基礎工業會死得很難看」。環境部長彭啟明今表示，承諾建立台版CBAM，明年起會先要求進口商品須申報碳排及碳足跡，另也將推動碳交易制度。

台泥董事長張安平4日表示，進口水泥每年為台灣帶來300萬噸碳排，不繳碳費不合理，推動台版CBAM就要讓進口原物料及商品申報碳排，尤其國內水泥每噸最高3000元，若到2030年，每年水泥可能要繳交3000元碳費，認為屆時進口水泥會愈來愈多，國內水泥廠就不用生產，因此喊話環境部應盡快納入台版CBAM的配套，否則會把產業搞掉。

彭啟明今赴立法院衛環委員會進行「垃圾裸露推置及災後垃圾妥善處理對策」專案報告，會前接受媒體聯訪時表示，我國明年起開始課徵碳費，我國繳交的碳費可抵扣產業需繳交的歐盟CBAM憑證，前幾個禮拜到歐盟已確認，後續會密切接軌。

外界關注台版CBAM，彭啟明說明，目前歐盟CBAM還在申報進度，預計2年後繳費，而我國也規畫推動台版CBAM，並已進行跨部會協商，首先會先要求進口原物料及商品，像是進口水泥或鋼筋等必須申報碳足跡，之後再觀察明年年中歐盟CBAM的細節；對於台泥董事長張安平的喊話，彭啟明正面回應說，台版CBAM一定會做，不然對保護本地基礎建設不公平，但如何建立還需要時間，因為CBAM要同意建立還需通報WTO，要花點時間。

彭啟明強調，未來要課徵碳費的企業，若競爭對手有進口的原物料及商品，都會要求申報碳排係數及碳足跡，以大幅縮減國內企業壓力，也較符合公平正義原則。碳費徵收明年上路，台版CBAM也希望明年盡快上路，但不是全面性，明年會先針對部分產業先試辦；另外，也會推動碳交易制度，希望較有競爭力、有能力且希望轉型的企業，可以走到總量管制的碳交易與世界同軌。