跟著風機去旅行！達德能源美女董事長推薦四條自行車低碳路線

以綠能結合地方特色的旅遊路線，將成新潮玩法。達德能源董事長曾葳葳在今年的Energy Taiwan 台灣國際智慧能源展，以新穎角度提出「跟著風機去旅行」的概念，一改過去大多數人對於再生能源設施的冷硬印象，希望民眾在旅行中感受到風力發電與自然環境人文的和諧共存，並且認識風能對永續發展的貢獻。

「在龜殼公園的風機附近，可以看到台灣特有的植物大安水蓑衣，每年夏末到初秋期間會開出紫色小花，附近還有一條留給螃蟹的風機秘境，有中華沙蟹、無齒螳臂蟹…」細數幾座風機周遭的生態景點，曾葳葳說，達德能源目前在台灣西部海岸線已建置207座陸域風機，北從林口，南至雲林，風機不僅滿足綠電需求，風能形象也逐漸融入在地，例如台中大安風機附近的超商門口就佇立著微型風機模型，風機圖像也成為當地農會產品的包裝設計。因此，達德能源推薦以下四條結合風機與自行車道的低碳路線，邀請民眾體驗不一樣的旅遊方式。

★竹南海風漁港之旅：崎頂車站→龍鳳漁港→竹南濱海自然公園

騎自行車全程約三十分鐘，走走逛逛約一、兩個小時。

騎著自行車從崎頂車站出發，沿著台61線風機群往南，御風而行，首先來到龍鳳漁港。緊鄰台61線的龍鳳漁港是一座天然漁港，鄰近海域大多為礁石質地，底棲魚類相當豐富，漁獲量也相對的穩定，是苗栗縣第一個假日魚市，造訪此處可享用海鮮美食，餐後，不妨在漁港沙灘上欣賞夕陽餘暉，感受竹南的漁港風情。

曾葳葳提到，附近還有一個達德能源認養的龍鳳海洋驛站，結合海巡署的鯨豚救援專業，帶領民眾認識海洋文化，共同推廣海洋和綠能的永續意識。離開驛站，騎自行車沿「綠光海風」自行車道前行，途中可見竹南永能風場，看著運轉中的風機一路往南，路線尾聲來到竹南濱海自然公園，此處有一整片歷史悠久的木麻黃防風林，最南邊就是長青之森、親子之森以及假日之森，是當地人閒暇時的健行場所，還可在此觀察昆蟲生態。

★通霄白沙屯古蹟文化之旅：白沙屯拱天宮→白沙屯車站→通霄日落大道→通霄神社

騎自行車全程約四十分鐘，適合對歷史人文和攝影有興趣的人。

以白沙屯拱天宮作為起始點，這條路線將循著宗教與歷史的軌跡前進，體驗當地古蹟文化之旅。每年「白沙屯媽祖徒步進香」吸引無數香燈腳徒步跟隨，值得一提的是，達德能源已連續多年參與白沙屯媽祖進香活動，還出動太陽能手機充電站，服務追隨媽祖的香燈腳們，「太陽能手機充電站是以環境教育中心志工大哥的螃蟹車改裝，螃蟹車本來就使用太陽能發電，為此還加裝充電設備。」

曾葳葳說，媽祖信仰是早期海區居民的心靈寄託，台灣西海岸的風力資源讓達德能源的好幾座風機正好坐落在各地媽祖廟附近。這條路線途經達德通霄風場，民眾可仔細觀察這裡的風機群，為融入當地地景，底部都做了綠色漸層塗裝。路線結尾就停在通霄最著名的歷史古蹟通霄神社，日治時期台灣各地興建的神社多達200座，後來大多被拆毀，只有少數保存較為完整，通霄神社是其中之一，來此可感受到日本神明建築的氛圍。

★台中大安風機探索之旅：大安濱海樂園→達德能源環境教育中心→南埔海堤

騎自行車約二十分鐘，推薦親子共遊，也適合想了解風能以及生態愛好者。

這條就是可以見到大安水蓑衣的路線，結合潮間帶生態觀察與風機探索，也是與達德能源建立深厚連結的地區。從大安濱海樂園騎自行車出發，不到十分鐘便到達德能源環境教育中心，是經環境部認證的台灣第一座以風能為主題的環境教育設施場所。

「這條路線很適合爸媽遛小孩。」曾葳葳說，龜殼公園的第15號風機是獨一無二的教學風機，全台只有這一座風機可以打開讓民眾進去參觀，近距離觀察及了解風電運作的原理，「孩子們沿著樓梯走上去時都很興奮，覺得超酷的，還會抱著塔筒聽風機運轉的聲音。」

在大安濱海樂園往南的路上可以看到台灣特有的植物大安水蓑衣，大安水蓑衣是日本人早田文藏於1920年發表，是國寶級瀕臨絕種植物，每年約莫在夏末或秋季開花，紫色花瓣，花期從九月到翌年二月。此外，這裡還有一條留給螃蟹的風機秘境，過去這一帶並不是螃蟹棲息地，但因為鋪路設置風機，路邊產生沙堆，螃蟹就聚集過來，有中華沙蟹、無齒螳臂蟹等，其中無齒螳臂蟹多達三百多隻，是很美好的意外收穫。

最後來到南埔，南埔鷺鷥林時常有愛鳥人士在清晨或是黃昏來賞鳥亭，可見鷺鷥群聚飛舞的盛況。這條路線途經十座以上風機，周遭可見當地居民散步遊憩，綠能早已與生活融為一體。

騎自行車全程約四十分鐘，適合喜歡慢活氣氛以及喜歡大自然的人。

這條路線由雲林156縣道往西出發，再沿著雲11鄉道往北騎，來到豐榮綠色隧道，隧道全長1.6公里，樹叢間望出去可以看到六座風機正在運轉，是達德能源在去年五月正式啟動的新源風場，也是目前台灣最大的陸域風機。雲林縣崙背鄉是台灣四大酪農專區之一，鄉內有千巧谷牛樂園牧場、吉利兒農牧場，不只有鮮乳，更是盛產洋香瓜之地。

豐榮綠色隧道不但可以騎自行車，也適合健走，達德能源前不久就曾在此舉辦500MW綠能里程碑活動，邀請當地長者及師生在綠色隧道一起進行北歐式健走，特別的是，活動當天大家拿的健走杖還是達德能源特別與在地合作，以雲林在地經濟竹製成。

走吧，跟著風機去旅行

達德能源董事長曾葳葳同時也是兩個孩子的媽媽，住在台北的她，假日會開車帶著孩子到觀音風場，一家人在沙灘上休憩玩耍，與不遠處的風機相連成一幅美好畫面，綠能，自然而然成為生活的一部分，她透露，平時沒有刻意灌輸再生能源的觀念，但有一次孩子們參加繪畫活動，當時才五歲的孩子，自己發揮創意把太陽能板畫在海面上，讓她驚訝又感動，就像每一處風機所在地的民眾，往往不經意就帶來回饋，甚至主動問她可否在自己家鄉架設風機，都是她持續前進的動力。

這次提出「跟著風機去旅行」，曾葳葳認為一趟美好的旅行要包含自然、文化、教育和體驗等四個核心的元素。風機運用「自然」的力量發電，無論是風機與海岸線的融合，還是風機與生態的共存，都能讓大家在日常生活中更親近風機；其次，風機所在地與當地歷史人文緊密聯繫，期待大家旅遊同時了解當地「文化」；旅程中認識風力發電及其對環境的影響，提升大眾的環保意識，寓「教」於樂；最後，「體驗」是旅行的靈魂，無論是沿著風機旁的自行車道騎踏，還是參與當地的活動，這些互動性的體驗都能讓旅行更加生動有趣。