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碳費費率今可望拍板 彭啟明：全世界都是先低後高

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
碳費費率審議委員會今召開第6次審議會，環境部長彭啟明強調，全世界的碳費都是先低後高，讓大家先習慣，但不管最後費率決定多少，成敗他都會負起責任。聯合報系資料照
碳費費率審議委員會今召開第6次審議會，環境部長彭啟明強調，全世界的碳費都是先低後高，讓大家先習慣，但不管最後費率決定多少，成敗他都會負起責任。聯合報系資料照

碳費一般費率起徵點落在每噸300至500元，外界憂心費率太高恐吃不消，環境部彭啟明日前透露，自主減量標準最高的優惠費率A（指依行業別指定削減率）有機會是可樂價（約30至35元）。彭啟明今再解釋，不能說是可樂價，但全世界碳費制度都是先低後高，最重要是要穩健上路，相信今天的碳費費率審議會將達成共識。

環境部9月初召開第5次碳費費率審議會，當時確定3大方向，包含初步擬出「費率區間範圍」，也就是一般費率起徵價格在300至500元；未來「以2年為一期檢討，分階段調升」為原則，也就是，初步規畫2025至2026年、2027至2028年、2029至2030年等3階段，並逐年調升費率。

碳費費率審議會今召開第6次審議會，同時也被環境部定調為最後一次審議。彭啟明先前透露，為給足業界減碳誘因，採用較嚴格的「行業別指定削減率」的優惠費率A，有機會是「可樂價」，也就是約30至35元，但最後仍要由審議委員會取得共識、決定一般費率及優惠費率。

另外，彭啟明也曾表示，站在盡速推動的立場，會希望可以從每噸300元起徵，採用「技術標竿指定削減率」的優惠費率B推估應為每噸100元。

彭啟明今赴立法院衛環委員會進行「垃圾裸露堆置及災後垃圾妥善處理對策」專案報告，會前接受媒體聯訪時表示，不能說是可樂價，全世界碳費制度都是先低後高，雖然他個人偏向市場派，比較認同總量管制碳交易，但仍尊重過去的政策延續性。

彭啟明表示，碳費明年元月1日上路，不管是一般費率起徵價從300至500元區間，審議委員會決定的一個費率區間，或是優惠費率在100元上下，都予以尊重，最後公告仍以環境部長署名，因此成敗都會由他來負責，但最重要的是，讓碳費穩健上路。

彭啟明說，這幾天不管是環團或企業喊話，要求的價格都有差別，但仍強調，所有國家的碳費都是先低後高，穩健上路，一開始先讓大家習慣比較重要；今天召開第6次碳費費率審議會，相信今天會達成共識。

彭啟明 環境部 碳費

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