北部雨又來了！賈新興：新北至宜花明恐有局部較大雨勢

今起東北季風增強，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，明天至11日受東北季風影響，迎風面北部及東北部轉雨且氣溫下降，尤其明天新北至宜花一帶有局部較大雨勢發生機率，提醒民眾注意。

賈新興指出，明天桃園以北及宜蘭有局部陣雨，午後桃園以南山區、嘉義以南及花東有局部短暫陣雨；明天新北至宜花一帶有局部較大雨勢發生機率。9日基隆、東北角及宜花有零星短暫雨，午後山區、台南以南及宜花東有局部短暫陣雨。10日至11日午後山區有零星短暫陣雨。

賈新興表示，12日東北角有局部短暫雨，午後北部山區、宜蘭、花東山區及南投以南山區有零星短暫陣雨。13日至16日環境漸轉偏東風，13日基隆至宜花沿海有局部短暫雨，午後基隆至宜花東有局部短暫雨，新竹以南山區亦有零星短暫雨。14日花東沿海有零星短暫雨，午後山區、高屏及宜花東有零星短暫雨。15日至16日，午後花東山區及中南部山區有零星短暫雨。但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。