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北部東北部周二周三雨勢明顯恐有豪大雨 國慶日水氣減少

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
首波東北季風報到增強，今起迎風面北部及東部轉雨，氣溫下降，周二及周三有較大雨勢。本報資料照片
首波東北季風報到增強，今起迎風面北部及東部轉雨，氣溫下降，周二及周三有較大雨勢。本報資料照片

首波東北季風報到，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，受東北季風南下影響，今起迎風面北部及東部轉雨，周二及周三有較大雨勢，且氣溫下降轉涼。

林孝儒指出，今受北方高壓逐漸南下影響，台灣附近的東北季風隨之增強，北部及東部氣溫將略微下降，預測高溫約28至30度，低溫約22至24度，降雨機率逐漸增加雨勢較為頻繁。背風面的中南部受到影響比較小，維持晴時多雲，高溫約31至34度，低溫約23至25度，午後可能有熱對流帶來短暫陣雨或雷雨，南部山區有瞬間較大雨勢發生機會。

林孝儒說，周二、周三持續受東北季風及水氣影響，北部及東部為陰有短暫陣雨，中南部晴或多雲，午後熱對流短暫雷陣雨。根據目前預報顯示大台北、基隆及宜蘭等迎風地區降雨影響將較顯著，累積雨量有機會達大雨或甚至豪雨可能，要留意今晚起至明後兩日降雨變化。周四、周五東北季風持續影響，環境水氣減少，北部及東部迎風降雨可望減緩，中南部午後山區熱對流降雨情況也將逐漸減少。

至於周末，林孝儒說，隨北方大陸高壓東移出海，台灣受高壓迴流東北至偏東風影響，風速增強及水氣增多，預測北部及東部又會是陰有短暫陣雨，中南部午後山區有熱對流發展帶來降雨可能。

此外，林孝儒指出，台灣東南方遠洋面有一熱帶性低氣壓正在發展，預測未來將持續朝北方往日本以東洋面前進，最快周三有機會增強為今年第19號颱風「百里嘉」。由於距離台灣遙遠，不影響台灣天氣。

低溫 東北季風

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