東北季風報到 這3地周三前豪大雨

要變天了，入秋首波東北季風報到，中央氣象署指出，基北宜國慶前雨大，且天氣會轉涼，外出要帶傘及帶外套。

中央氣象署指出，今起到周三水氣多，基、北、宜豪大雨、中南部午後較大雨勢。周四為國慶日，天氣回穩，東部零星有雨、中南部午後陣雨。周五起水氣略增，北東雲增偶雨，中南部維持穩定午後陣雨。此外，周一至周三沿海風浪大，海邊活動注意安全。

󠀠󠀠氣象署說，今起到周三，基本上基、北、宜陰雨，今起至周三晨基隆北海岸、宜蘭、大台北山區防豪大雨。北部、花東、澎湖及馬祖短暫陣雨；中南部及金門多雲到晴、中南部午後有雷陣雨，其中也伴隨較大雨勢。北台灣氣溫轉舒適，低溫約22到23度，高溫30度以下；但中南部仍熱，高溫約31度。

10日(四)國慶日當天，氣象署指出，水氣減少，東半部、大台北山區及馬祖零星有雨；西半部、澎金多雲到晴，午後中部山區、南部近山區偶陣雨，有時雨勢較急。總統府前活動多雲到晴，白天氣溫24-29度；虎尾夜間多雲到晴，夜間氣溫24-27度，雲林山區可能有午後雷雨。

󠀠至於周五、周六，氣象署說，大台北、東半部、馬祖水氣略增，雲多偶雨；西半部地區及澎湖金門多雲到晴；北部東北部天氣較舒適，其他地區清晨氣溫略降。下周日（13日）水氣減少，東半部地區、雙北山區偶雨，其他地區多雲到晴午後陣雨。