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低溫21度…北台下午起轉雨！ 吳德榮：颱風百里嘉將生成曝「最新路徑」

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
首波東北季風逐漸南下，下午起北部、東北部轉有局部雨，氣溫漸降。聯合報系資料照
首波東北季風逐漸南下，下午起北部、東北部轉有局部雨，氣溫漸降。聯合報系資料照

好天氣要變了，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今日白天雲量略增，午後山區偶有局部陣雨或雷雨；下午起首波東北季風逐漸南下，北部、東北部轉有局部雨，氣溫漸降。

今各地區氣溫為北部22至31度、中部23至34度、南部22至35度及東部21至34度。

吳德榮指出，明日、周三受東北季風影響，北部、東半部有局部雨，有局部較大雨勢，應注意，北台明顯轉濕涼(最高溫不及27度)；中南部多雲時晴、山區午後偶局部陣雨，白天微熱、早晚涼。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，國慶(10)日東北季風轉乾，各地多雲時晴、舒適怡人，僅東半部及山區午後偶有零星飄雨的機率。周五東北季風減弱、各地多雲時晴、山區午後偶局部陣雨；氣溫略回升，北舒適、南微熱，早晚略偏涼。周六、下周日(12、13日)東側水氣略增，各地多雲時晴、東半部及山區午後偶局部陣雨；氣溫略升，北舒適、南微熱，早晚略偏涼。

此外，吳德榮說，中央氣象署最新(7日2時)「路徑潛勢預測圖」顯示，日本東南方海面之熱帶低壓，將發展成第19號颱風「百里嘉」，未來朝北北東遠離，對台無影響。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，明日受東北季風影響，北部、東半部有局部雨；中南部多雲時晴、山區午後偶局部陣雨（左）。日本東南方海面之熱帶低壓，將發展成第19號颱風百里嘉，未來朝北北東遠離，對台無影響。擷取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，明日受東北季風影響，北部、東半部有局部雨；中南部多雲時晴、山區午後偶局部陣雨（左）。日本東南方海面之熱帶低壓，將發展成第19號颱風百里嘉，未來朝北北東遠離，對台無影響。擷取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

吳德榮 東北季風 氣溫

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