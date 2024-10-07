低溫21度…北台下午起轉雨！ 吳德榮：颱風百里嘉將生成曝「最新路徑」

好天氣要變了，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今日白天雲量略增，午後山區偶有局部陣雨或雷雨；下午起首波東北季風逐漸南下，北部、東北部轉有局部雨，氣溫漸降。

今各地區氣溫為北部22至31度、中部23至34度、南部22至35度及東部21至34度。

吳德榮指出，明日、周三受東北季風影響，北部、東半部有局部雨，有局部較大雨勢，應注意，北台明顯轉濕涼(最高溫不及27度)；中南部多雲時晴、山區午後偶局部陣雨，白天微熱、早晚涼。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，國慶(10)日東北季風轉乾，各地多雲時晴、舒適怡人，僅東半部及山區午後偶有零星飄雨的機率。周五東北季風減弱、各地多雲時晴、山區午後偶局部陣雨；氣溫略回升，北舒適、南微熱，早晚略偏涼。周六、下周日(12、13日)東側水氣略增，各地多雲時晴、東半部及山區午後偶局部陣雨；氣溫略升，北舒適、南微熱，早晚略偏涼。