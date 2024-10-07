星期評論／颱風假同進退？ 縣市宜訂共同機制

上周二山陀兒颱風進逼，嘉、南、高、屏唯獨嘉義市正常上班上課，當天幾無風雨，驗證市長黃敏惠神決定，卻挨批共同生活圈不同調。依政治現實，南部甚至嘉縣市都難比照北北基桃一致性放或不放假，無論颱風假能否「同進退」，地方首長的颱風假政治學，可別模糊了防災本質。

上周一氣象預報顯示，南部縣市周二風力與雨量預測，並非皆符天然災害停止上班上課的放假標準，嘉市日平均風力3到4級、陣風5至6級，更不及標準的一半。

嘉市周一晚10時壓線公布不放假，一票網友從期待轉為質疑、謾罵，然而，周二嘉、南、高等白天確實風平浪靜；對比賴清德總統當南市長，2012年8月24日天秤颱風來襲台中以南縣市放假，南市府當天清晨5時才宣布上班課，獲網友讚賞專業判斷，此次是否該還黃敏惠市長一個公道？

平心而論，颱風期間氣象署每隔2、3小時的預報，路徑及影響都可能極大變動，地方首長在科學預測和民粹更動輒得咎，賴清德當市長曾因堅持上班上課而獲封神，卻也於莫蘭蒂颱風時決定下半天放假，被諷為「賴半天」；2016年9月底梅姬颱風，同為綠營執政的雲林、嘉縣市、南、高都上午正常、下午才停班課，即便同區域做同樣決定，仍遭罵翻。

交通進步、中央加速挹注南部發展，南部縣市之間聯繫愈趨緊密，嘉市與嘉縣在就學、醫療、百貨商場等生活更密不可分，共同生活圈確實該納入颱風假考量，只是，北北基桃現同為藍營執政，上周二高、屏、南、嘉縣都放假，嘉市則決定上班，4票對1票，誰來做主？

颱風侵襲路徑不會分執政顏色，南部縣市或許該朝訂出一套共同決策放假與否的機制，原則就如4年前連日豪大雨，時任副總統的賴清德對南市長黃偉哲所說，「被駡沒關係，該宣布上班就宣布上班，最後會證明是對的」。