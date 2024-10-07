聽新聞
0:00 / 0:00

日黴漿菌疫情創高 有抗藥性

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

日本黴漿菌肺炎疫情嚴峻，為近十年同期新高，且當地病人已出現抗藥性。衛福部疾管署發言人羅一鈞提醒，國人至日本時務必做好自我防護，尤其幼童至人潮擁擠場所，或已出現咳嗽等呼吸道症狀，一定戴上口罩。

黴漿菌為社區性肺炎常見的致病菌之一，屬於非典型細菌，透過飛沫傳播，常造成呼吸道輕微感染，其造成的肺炎和一般肺炎不同，稱為「會走路的肺炎」，孩童為好發族群，症狀為喉嚨痛、倦怠、發燒及長達數周、數月的咳嗽。

秋冬交替，社區潛藏著流感、新冠、黴漿菌、呼吸道融合病毒、腺病毒等呼吸道疾病風險，新光醫院感染科主治醫師黃建賢表示，目前該院呼吸道感染個案中約一至二成與黴漿菌有關，疫情尚未升溫。

黃建賢表示，儘管醫療院所持續存在黴漿菌抗藥性問題，但只要投以正確抗生素治療即可痊癒。雖然黴漿菌致死率很低，若延誤治療仍可能危及生命，今年首波東北季風即將到來，氣溫下降，呼吸道疾病增加，民眾務必做好戴口罩、勤洗手自我防護，遠離病菌感染。

羅一鈞說，國內黴漿菌肺炎疫情仍處於低點，不會建議民眾戴口罩，若未來疫情升溫，慢性病者及進出人潮擁擠場所時應戴口罩。再者，東北季風來襲，呼吸道病毒蠢動，呼吸道病毒疫情上升快速，不排除十一月上旬進入流行期，呼籲符合資格民眾盡速接種流感及新冠疫苗，「左流右新」同時接種。

疾管署發文通知，十月一日起陪同第一階段公費對象施打疫苗者，也可接種。

疫情 肺炎 黴漿菌

延伸閱讀

流感、新冠隨東北季風報到 羅一鈞：疫情恐提早一個月升溫

日本爆黴漿菌疫情現抗藥性 羅一鈞：國內醫師早已知道

高致死率馬堡病毒盧安達現蹤 羅一鈞：不排除提升疫情建議

疫苗受害救濟遭駁家屬陳情 羅一鈞：絕無欺上騙下

相關新聞

自駕公車實驗喊停 後續契約無解

交通部公路局在台六十一線試辦自駕公車，本期待今年三月開始載客，但因一月撞到自行車騎士，歷經兩度評估審查會議後，審查委員認...

高血壓標準加嚴2年 中風年減7千人

歐洲心臟學會（ESC）日前調整高血壓診斷標準，從一四○（收縮壓）／九○毫米汞柱（舒張壓）下修至一三五／八五毫米汞柱，趨向...

雨區擴大！13縣市大雨特報「雷雨炸2地」 宜蘭山區暴雨國家警報響

中央氣象署今下午5時39分，針對14縣市發布大雷雨特報，影響時間持續到晚間。大雷雨警戒區包含宜蘭縣、新北市；大雨警戒區包...

熱帶低壓生成！估周三升級颱風「百里嘉」 移動路徑、對台影響曝光

又有熱帶性低氣壓生成，中央氣象署預報員陳姵安表示，第23號熱帶性低氣壓目前位於關島北方海面，預計周三有機會生成為颱風，成...

優人物／探尋身為原住民族的母體文化 巴奈以歌聲和世界溝通

高中時，巴奈為楓港海邊的日落大吃一驚，因為在東部看見的總是太陽的升起，原來，山的另一邊是她不曾理解的世界。

陳亮恭：長者血壓標準 可略寬鬆

歐美對高血壓診治標準看法不一，心臟科與高齡醫學科對老人高血壓用藥標準也有所不同。高齡醫學權威、關渡醫院院長陳亮恭指出，高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。