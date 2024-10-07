日黴漿菌疫情創高 有抗藥性

日本黴漿菌肺炎疫情嚴峻，為近十年同期新高，且當地病人已出現抗藥性。衛福部疾管署發言人羅一鈞提醒，國人至日本時務必做好自我防護，尤其幼童至人潮擁擠場所，或已出現咳嗽等呼吸道症狀，一定戴上口罩。

黴漿菌為社區性肺炎常見的致病菌之一，屬於非典型細菌，透過飛沫傳播，常造成呼吸道輕微感染，其造成的肺炎和一般肺炎不同，稱為「會走路的肺炎」，孩童為好發族群，症狀為喉嚨痛、倦怠、發燒及長達數周、數月的咳嗽。

秋冬交替，社區潛藏著流感、新冠、黴漿菌、呼吸道融合病毒、腺病毒等呼吸道疾病風險，新光醫院感染科主治醫師黃建賢表示，目前該院呼吸道感染個案中約一至二成與黴漿菌有關，疫情尚未升溫。

黃建賢表示，儘管醫療院所持續存在黴漿菌抗藥性問題，但只要投以正確抗生素治療即可痊癒。雖然黴漿菌致死率很低，若延誤治療仍可能危及生命，今年首波東北季風即將到來，氣溫下降，呼吸道疾病增加，民眾務必做好戴口罩、勤洗手自我防護，遠離病菌感染。

羅一鈞說，國內黴漿菌肺炎疫情仍處於低點，不會建議民眾戴口罩，若未來疫情升溫，慢性病者及進出人潮擁擠場所時應戴口罩。再者，東北季風來襲，呼吸道病毒蠢動，呼吸道病毒疫情上升快速，不排除十一月上旬進入流行期，呼籲符合資格民眾盡速接種流感及新冠疫苗，「左流右新」同時接種。

疾管署發文通知，十月一日起陪同第一階段公費對象施打疫苗者，也可接種。