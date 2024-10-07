陳亮恭：長者血壓標準 可略寬鬆

歐美對高血壓診治標準看法不一，心臟科與高齡醫學科對老人高血壓用藥標準也有所不同。高齡醫學權威、關渡醫院院長陳亮恭指出，高齡者高血壓標準可寬鬆一點，無須嚴格規定至一三○／八○毫米汞柱，高一點點還可能有助於身體健康。

陳亮恭指出，「Lancet Healthy Longevity」於今年八月發表一項臨床研究，證實八十歲以上、收縮壓數值在一五○毫米汞柱以下長者，減少服用一顆降血壓藥不僅未提高因疾病住院或死亡等風險，甚至還有些微保護效果。

該研究時間為二○一七年三月廿日至二○一八年九月卅日，收案對象為英國六十九個基層診所、五六九名八十歲以上患者，其收縮壓數值低於一五○毫米汞柱，且正在接受兩種或多種抗高血壓藥物者。

隨機分為兩組，分別接受抗高血壓藥物減量、原本藥物治療，共有五六四例持續追蹤四年，平均八十四點八歲，百分之四十八為女性，其中減少用藥組一○九位患者，不僅未增加後續住院或死亡的風險，甚至還有些微的保護效果。

陳亮恭指出，青壯年、相對健康的長者如能維持較嚴格的心血管健康控制標準，確實有其正面意義，但對於七十五或八十歲以上身心健康較複雜的長者而言，單純追求特定生理數值，不見得可以達到健康長壽目標。

陳亮恭解釋，高齡者身心健康狀況與一般成年人大不相同，站在實證醫學立場，同一套高血壓診治標準（一三○／八○毫米汞柱）不見得可以套用在不同條件的個案，特別是衰弱ヽ失能ヽ失智或是多重疾病等高齡長者。