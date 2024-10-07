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自駕公車實驗叫停／球員兼裁判 公路局陷窘境

聯合報／ 記者楊竣傑／台北報導

自駕公車發生事故，實驗遭廢止，交通部公路局後續雖可能合意終止契約，但違約金、廠商責任難以釐清仍舊會卡關。專家直言，公路局用採購法執行測試自駕車，就是個錯誤，且有球員兼裁判之嫌，現在才會騎虎難下。

立委黃國昌就曾在立法院質詢，批評公路局是自駕車沙盒計畫推動機關，評估小組審查會議又擔任委員，「申請人自己提報告，自己調查自己，那個是笑話」。果然，發生事故至今九個月，後續契約該如何處理，還在膠著。

熟知自駕車發展的不具名專家分析，公路局是監理機關，政府用標案測試自駕車，就有履約、違約等壓力，發生事故後，會牽涉到標案驗收、廠商能否拿到費用、事故是否為不可抗力因素等問題。國外多為車廠、科技公司自行向政府申請測試許可，自行購買保險、負責理賠，在投資成本的壓力下，業者會更積極往商業運行目標努力，政府只需提供完善法規與環境。

公路局運輸組組長梁郭國坦言，內部開了多次會議，討論預算、契約、未來的執行方案等，也需邀集專家學者檢討事故到底是技術問題或不可抗力因素，畢竟會牽涉到契約違約金等；台六十一線是否適合作為自駕公車實驗場域，是否開放到平面或高架橋、參數如何微調等也要檢討，都是寶貴經驗。

豐榮客運董事長徐弘豐說，評估小組要求改善建議須經第三方公正單位通過，他們的檢討報告就提出防護偵測範圍擴大，也通過台北科技大學教授的審查，改善數據也獲得認可，但沙盒實驗測試及驗證安全性等事項的時間不足。

公車 壓力

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