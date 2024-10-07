新聞眼／出事就噤聲 錯失自駕車改善契機

台灣自駕車發展，正處於關鍵時刻。台六十一線自駕公車擦撞自行車騎士的事故，政府本該藉此改善自駕車安全及事故調查機制，但相關單位卻只想息事寧人，計畫黯然終止，錯失從失敗中學習、精進的機會。

日本政府在嚴重缺工與超高齡化社會的壓力下，有節奏地制定法規及指引，開放Level 4的「高度自動駕駛」；德國也早在前年就讓L4自駕車正常上路。反觀台灣，無人載具科技創新實驗條例施行五年了，自駕車仍停留於實驗測試階段。

確保安全性與風險控管，是自駕車的重中之重，台六十一線自駕公車發生事故，政府相關單位幾乎噤聲，不讓外界知道此事及後續改善作為，和去年大張旗鼓宣示試辦，天壤之別；若自駕車業者，無法分析肇因、調整猶如自駕車「大腦」的自駕技術運算模式，以後載客上路，行走在台灣特殊且複雜的道路上，豈不是險象環生？

各國政府和業者都在努力開發自駕車，載客的自駕車發生事故，並不罕見，監管機構、事故調查機構能否徹底調查，從事故肇因中找到改善方向，讓業者提升安全性，才是積極面對自駕車發展的態度。

台灣自詡「科技島」，要趕上國際發展自駕車技術指日可待，但過程中的錯誤與失敗，都應謙遜面對，從中學習，才能讓自駕車駛出沙盒，安全上路。