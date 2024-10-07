自駕公車實驗喊停 後續契約無解

交通部公路局在台六十一線試辦自駕公車，本期待今年三月開始載客，但因一月撞到自行車騎士，歷經兩度評估審查會議後，審查委員認為改善措施無法證明安全性，實驗遭廢止；總經費一億元自駕公車標案的後續契約該如何處理，至今仍找不到解方。

去年十一月，交通部、經濟部等官員出席「智慧自駕公路實證DRTS試辦計畫」，宣示由豐榮客運營運、工業技術研究院提供自駕技術、勤崴國際申請試車牌的自駕公車，是國內在開放場域中速度最快的自駕公車。官員試乘後更稱，只要測試順利，今年三月開始載客。

但今年一月中旬，造價約三千萬元的自駕公車右側後視鏡擦撞自行車騎士，導致騎士重心不穩摔車，車毀、騎士輕傷。事後自駕團隊賠償價值約廿萬元的新車，與騎士達成和解。

事故後，自駕團隊暫停實驗，由經濟部與交通部成立評估小組，確保安全無虞，才能續行。今年三月與六月，政府兩度召開跨部會評估會議，審查委員認為改善措施無法證明安全性，最終認定此創新實驗「不予續行、應予終止」。公路局希望自駕公車成為偏鄉交通、司機缺工解方的夢想，跟著破滅。

一位不具名的自駕車專家指出，事故後，理應由第三方公正單位撰寫調查與評估報告，最終報告卻由自駕團隊自行撰寫，更沒有當責單位負責安全，在事故後建立完整作業流程及改善措施。質疑自駕團隊沒有把「安全」視為最重要的核心目標，甚至沒有導入安全管理系統，風險控管不佳。

工研院表示，專業評估小組認為，本次事故非自駕車技術重大瑕疵，且本計畫使用的自駕技術，先前已於桃園機場、新竹、台中等地進行超過一萬公里的實驗測試未發生事故。廠商將納入包括該次意外的場域經驗，精進後續自駕系統相關感知、決策、控制技術。

經濟部技術司則回覆，這次事件讓他們有機會在技術測試階段及早發現問題，透過沙盒實驗持續提升技術，將有助於在未來的技術發展中，進一步提升自駕車更具安全性。