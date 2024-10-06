高齡者血壓標準 陳亮恭：應以功能狀態設定治療目標

血壓標準因年齡而異嗎？心臟科醫師認為應該統一標準，但高齡醫學權威、關渡醫院院長陳亮恭指出，根據實證與臨床觀察，年長者、特別是衰弱與多重疾病的高齡患者，仍沒有充足的證據支持將血壓降到與一般人相同標準。

陳亮恭指出，這是一個長年爭議的題目，根據「Lancet Healthy Longevity」於今年八月發表研究，證實80歲以上、收縮壓數值在150毫米汞柱以下者，減少一顆降血壓藥，不僅沒有增加臨床上因疾病住院或死亡的風險，甚至有些微保護效果。

研究針對英國69個基層診所的500多位80歲以上患者、收縮壓數值低於150毫米汞柱，且正在接受兩種或多種抗高血壓藥物者，隨機分配分為兩組，分別接受抗高血壓藥物減量或原本的治療。

研究於2017年3月20日至2018年9月30日收案，共569名患者，其中564 例持續追蹤四年，患者平均84.8歲，48%為女性，有109位患者減少用藥，減藥的個案不僅未增加後續住院或死亡的風險，甚至有些微的保護效果。

陳亮恭表示，高齡者的身心健康狀況與一般成年人大不相同，解讀研究成果時特別需要注意的是，很多臨床試驗收案條件均排除具有失能ヽ失智ヽ多重疾病或多重用藥的高齡個案，研究收案對象是相對健康的青壯年或長者，因此結論也應只適用於相同條件的對象，與許多門診個案的狀況並不相同，站在實證醫學的立場，不應適用相關標準於不同條件的個案，特別是衰弱ヽ失能ヽ失智或是多重疾病的高齡長者。

相較於高血壓，全世界各國的糖尿病醫學會對於高齡糖尿病的治療考量，與高齡醫學考量較為一致，所謂長者，不應以單純年齡定義，同一年齡的人有各種不同的狀態，應該以功能狀態去分類不同的長者，並依照其狀態設定治療目標。

中華民國糖尿病學會「2022年第二型糖尿病臨床照顧指引」與世界各國糖尿病學會的建議類似，均建議高齡糖尿病除了減少併發症與延長生命之外，也需同時考量功能狀態與老年症候群對病患的影響，並依此而設定治療目標。並將長者區分為「行動自如健康長者」ヽ「衰弱長者」ヽ「失智長者」與「生命末期長者」，而非單純以年齡區隔，依照整體的功能與健康狀態訂定不同的血糖控制標準，這比較符合現代對於高齡者健康的理解，也更能以個人化的精準健康回應每個具有不同身心功能狀態長者的需求。

陳亮恭表示，現代人的平均餘命持續延長，心血管健康也確實對於晚年的健康與生活品質具有高度影響，對於青壯年乃至於相對健康的長者而言，維持較嚴格的心血管健康控制標準具高度的正面意義，但對於 75 或 80 歲以上具有複雜身心健康狀況的長者，更需要的是個人化的精準健康決策，以提升整體生活品質與身心功能為目標，較不是單純追求特定生理數值便能達到健康長壽。