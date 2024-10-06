歐洲下修高血壓標準！台灣標準加嚴2年 中風年減7000人

歐洲心臟學會（ＥＳＣ）日前調整高血壓診斷標準，從140（收縮壓）／90毫米汞柱（舒張壓）下修至135／85毫米汞柱，趨向嚴格。我國於2022年下修診斷標準為130／80毫米汞柱，中華民國心臟學會秘書長王宗道觀察近兩年成效斐然，粗估每年約減少七千名腦中風個案。

「歐洲心臟學會調整高血壓診斷標準，可說是心血管疾病預防的一大突破。」新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風說，以往歐洲與美國在高血壓診治立場上迥異，歐洲心臟學會被歸在「保守派」，美國於2017年下修診斷標準為130／80毫米汞柱時，即遭歐洲醫界批評「不適當」。

洪惠風表示，長久以來，歐洲支持寬鬆版高血壓治療標準，因此，歐洲心臟學會年會於上個月宣布調整高血壓診斷標準，讓不少國外學者驚訝。

此外，歐洲新版治療指引也將「居家血壓」視為判定高血壓的重要參考依據，如超過135／85毫米汞柱，即被認定高血壓，至於醫院血壓，仍維持140／90毫米汞柱規定。洪惠風說，受限於白袍症候群影響，不少人至醫院測量血壓時，數值偏高，為此，愈來愈多國家將居家血壓視為高血壓的診斷標準。

台灣於2022年下修高血壓診斷標準，與美國一致，均為130／80毫米汞柱。王宗道表示，關鍵在於台大與中國大陸攜手合作一項為期三年追蹤研究報告，其結果顯示，亞洲老年人若將收縮血壓控制在130毫米汞柱以下，心血管風險即可大幅下降26%、中風及急性冠心症下降約30%、急性心臟衰竭風險降低73%，而心血管所引起死亡風險則降至28%。

至於台灣加嚴高血壓治療標準，王宗道預估，如患者規律用藥，約可降低兩成中風機率，台灣僅三成多高血壓患者持續用藥，如以每年新增七萬名腦中風患者計算，每一年約減少七千名腦中風個案。

但如真以130／80毫米汞柱作為診治用藥標準，那全台一半以上成年人均不及格，必須用藥，對此，王宗道表示，臨床上仍以收縮壓為主，如低於130，而舒張壓介於90至80間，則無用藥急迫性，一般建議，先改善生活型態。

由於居家血壓愈來愈重要，國健署推動「七二二」血壓量測，連續七天於居家量測血壓，一天量測兩次，早上起床及晚上睡前各一次，每一次量測兩遍，詳記數值，若數值超過130／80毫米汞柱，建議至心臟科門診就醫。