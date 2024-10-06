遊克羅埃西亞險被丟包…台旅團付187萬才脫險 觀光署要查

嘉市陳姓女子等27人跟團到克羅埃西亞旅遊，昨天欲離境卻被當地旅行社以未收到台灣的旅行社款項為由，要求每人再付2000歐元現金，約台幣7萬多元，由於團員多以信用卡支付，無法拿出這麼多現金，最後由其中1名團員墊付共5萬3000元歐元，約台幣187萬8850元才脫險。中華民國旅行業品質保障協會提醒，旅客應保留好所有繳費資料，待返台後將進行旅遊糾紛調處。

嘉義地區27名工商企業、醫師、律師等朋友組旅行團，找台北某旅行社，到歐洲克羅埃西亞旅遊，陳姓老闆娘4日晚在臉書發求救信，指他們在克國當地時間周五下午被丟在古城區，被要求每人再付2000歐元，約台幣7萬1000元現金，驚慌稱「我們被丟了，誰來救我們」，直到同團沈姓醫師合計墊付5萬3000元歐元，約台幣187萬8850元，這才結束這場丟包驚魂記。

品保協會公關主委李奇嶽表示，已接獲通報立案處理，團員的相關權益應可獲保障。此團已順利抵達維也納，預計明（7日）返台；針對團員們擔憂類似事件還會重演，李奇嶽提醒，旅客需保留好當地繳費資料、當初與旅行社報名繳費資料、履行契約書、旅行行程表等相關資料，待旅客返台後，向品保會提出旅遊糾紛調處。

李奇嶽表示，觀光署明天將到該旅行社了解狀況，了解狀況後，由品保協會收到旅客相關資料後，也會召開協調會進行處理；觀光署表示，接獲通報，旅客已向品保協會反映，因台灣旅行社沒付地接社相關費用造成地接社不走行程，洽詢旅行社因颱風假造成匯款時間差，觀光署將會同品保協會查明，若旅行社違反消保法或觀光法規將裁罰。

李奇嶽呼籲，旅客報名旅行團時要留好相關繳費資料、簽訂履行契約書，以及索取旅行社代收轉付收據，備齊資料後，才能透過依照旅遊消費保障機制，獲得應有的保障。