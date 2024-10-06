比高鐵還貴！搭Uber從信義到新莊竟逾4千元 工會揭原因：非司機繞路

許多民眾為求方便，習慣使用網路或叫車平台App，認為價格相對透明且不需擔心司機亂繞路、未開跳錶等坑錢行為，但有民眾爆料，她透過Uber App叫車，從台北市信義區搭到新北市新莊區，竟被收取4585元天價車資。計程車工會呼籲，叫車平台系統應有防錯機制，以防少數惡劣司機刻意輸入錯誤車資。

一名女乘客昨（5日）在社群平台Threads發文爆料，她是訂閱「Uber One會員」用戶，當天一早叫車從台北市信義區，搭車到新北市新莊區，全車程約19公里，但最後卻被刷卡4585元，讓她當場傻眼，「從信義區坐回新莊要4000多了？」

文章一出，即刻引發大批民眾熱議，不少人留言表示，「從信義區坐回三峽約1400元」、「宜蘭搭回淡水，不是叫Uber也才2000元」、「這車資比高鐵來回北高還貴」。

台灣數位平台預約接送從業人員工會理事長李威爾表示，這樣的情況並非第一次發生，強調絕對不是司機繞路問題，若以一般跳錶計程車來計算，「4000多元都可以從台北搭車到彰化了」。這種情況可能是Uber小黃司機在輸入實際跳表金額時，多輸入一個〇，導致400多元車資變成4000多元，價差10倍金額。

李威爾說，工會無法保證類似情況都是司機不小心金額輸入錯誤，也有可能是少部分惡劣司機故意而為之；針對這樣的惡劣司機，叫車平台應調整其系統，每趟車次，系統其實是有能力紀錄該趟車次的里程數，透過其里程數去比對司機輸入的跳表車資，達到防錯、防呆機制。

李威爾進一步指出，除了叫車平台精進系統，也建議消費者針對綁定搭車的信用卡，要設定App推播或簡訊提醒，一旦司機輸入跳表金額、刷卡後，就能馬上收到銀行的刷卡通知，即可核對在車上看到跳表價格及實際刷卡金額有無錯誤，避免再發生類似狀況。