快訊

比高鐵還貴！搭Uber從信義到新莊竟逾4千元 工會揭原因：非司機繞路

恭喜！林依晨金鐘前搶先封后 擊敗周迅獲國際大獎

聽新聞
0:00 / 0:00

比高鐵還貴！搭Uber從信義到新莊竟逾4千元 工會揭原因：非司機繞路

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
有民眾透過Uber App叫車，從台北信義區搭車到新北新莊區，車資竟高達4500多元。Uber示意圖。圖／Uber提供
有民眾透過Uber App叫車，從台北信義區搭車到新北新莊區，車資竟高達4500多元。Uber示意圖。圖／Uber提供

許多民眾為求方便，習慣使用網路或叫車平台App，認為價格相對透明且不需擔心司機亂繞路、未開跳錶等坑錢行為，但有民眾爆料，她透過Uber App叫車，從台北市信義區搭到新北市新莊區，竟被收取4585元天價車資。計程車工會呼籲，叫車平台系統應有防錯機制，以防少數惡劣司機刻意輸入錯誤車資。

一名女乘客昨（5日）在社群平台Threads發文爆料，她是訂閱「Uber One會員」用戶，當天一早叫車從台北市信義區，搭車到新北市新莊區，全車程約19公里，但最後卻被刷卡4585元，讓她當場傻眼，「從信義區坐回新莊要4000多了？」

文章一出，即刻引發大批民眾熱議，不少人留言表示，「從信義區坐回三峽約1400元」、「宜蘭搭回淡水，不是叫Uber也才2000元」、「這車資比高鐵來回北高還貴」。

台灣數位平台預約接送從業人員工會理事長李威爾表示，這樣的情況並非第一次發生，強調絕對不是司機繞路問題，若以一般跳錶計程車來計算，「4000多元都可以從台北搭車到彰化了」。這種情況可能是Uber小黃司機在輸入實際跳表金額時，多輸入一個〇，導致400多元車資變成4000多元，價差10倍金額。

李威爾說，工會無法保證類似情況都是司機不小心金額輸入錯誤，也有可能是少部分惡劣司機故意而為之；針對這樣的惡劣司機，叫車平台應調整其系統，每趟車次，系統其實是有能力紀錄該趟車次的里程數，透過其里程數去比對司機輸入的跳表車資，達到防錯、防呆機制。

李威爾進一步指出，除了叫車平台精進系統，也建議消費者針對綁定搭車的信用卡，要設定App推播或簡訊提醒，一旦司機輸入跳表金額、刷卡後，就能馬上收到銀行的刷卡通知，即可核對在車上看到跳表價格及實際刷卡金額有無錯誤，避免再發生類似狀況。

Uber 里程數

延伸閱讀

夫婦搭Uber嚴重車禍不能提告 全因Uber Eats這個條款

率領罷工的碼頭工會主席年收逾90萬 開賓利、有遊艇 牽連黑幫

影／拘提畫面曝！新莊縱火男扮女報案「我家失火」 受害情侶1人未脫險

中職／肯特重返新莊直呼「舒服」 看悍將多了許多年輕人

相關新聞

東北季風明起發威！北台灣本周兩階段降雨 最低溫僅剩21度

東北季風增強，北台灣溫度也逐步下降，中央氣象署預報員陳姵安表示，周三清晨前北東及基隆北海岸有短暫陣雨，周三白天起雨量稍減...

比高鐵還貴！搭Uber從信義到新莊竟逾4千元 工會揭原因：非司機繞路

許多民眾為求方便，習慣使用網路或叫車平台App，認為價格相對透明且不需擔心司機亂繞路、未開跳錶等坑錢行為，但有民眾爆料，...

遊克羅埃西亞險被丟包…台旅團付187萬才脫險 觀光署要查

嘉市陳姓女子等27人跟團到克羅埃西亞旅遊，昨天欲離境卻被當地旅行社以未收到台灣的旅行社款項為由，要求每人再付2000歐元...

熱帶低壓生成！估周三升級颱風「百里嘉」 移動路徑、對台影響曝光

又有熱帶性低氣壓生成，中央氣象署預報員陳姵安表示，第23號熱帶性低氣壓目前位於關島北方海面，預計周三有機會生成為颱風，成...

雨區擴大！13縣市大雨特報「雷雨炸2地」 宜蘭山區暴雨國家警報響

中央氣象署今下午5時39分，針對14縣市發布大雷雨特報，影響時間持續到晚間。大雷雨警戒區包含宜蘭縣、新北市；大雨警戒區包...

護腎防早衰 中醫授「6穴位」益氣養血、調理腎臟

你有注意過自己的飲食習慣嗎？國人重油重鹹，過度使用調味品，對肝腎帶來負擔，也容易罹患高血壓。台北市立聯合醫院林森中醫昆明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。